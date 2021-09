Il Master IED in Visual Arts for the Digital Age: esplorare l’Arte da nuove prospettive

L’Arte Digitale incontra l’Exhibition Design (il progettare l’esperienza espositiva, la sua fruizione) in un laboratorio vivo, fatto di contaminazione di linguaggi e di connessioni, che porta lo studente a confrontarsi in prima persona con opere, mostre ed eventi artistici.

È l’essenza del percorso in Visual Arts for the Digital Age, Master IED giunto alla terza edizione (in partenza a novembre 2021) pensato per intercettare le esigenze di profili artistici e umanistici, di creativi e di designer che vogliono lavorare oggi nelle arti visive, puntando su un mix di competenze ideale per progettare, realizzare e comunicare eventi e opere di arte performativa, di exhibition design e di edutainment.

Il percorso è profondamente ancorato alle dinamiche del mercato delle arti: la didattica è realizzata in partnership con alcune delle più accreditate realtà nell’ambito di progetti visual (Karmachina, AUT Design Collective e Studio Azzurro) e punta direttamente a fare esperienza del mondo delle arti visive digitali, con progettazioni didattiche reali e un tirocinio curriculare che muove dalla pratica artistica alla curatela, dal visual design alla comunicazione nelle sue diverse declinazioni.

Tanto che nelle passate edizioni gli “esploratori dell’Arte” formatisi attraverso il master IED hanno allestito mostre temporanee come Take Me To The Place You Know Best e Nature, Just Human Nature, hanno progettato ed esposto al MUDEC un percorso narrativo dedicato alla storia della conquista della montagna con la mostra Capitani Coraggiosi, partecipato a una mostra editoriale con il libro Proxy Lovers e creato percorsi espositivi interattivi con Studio Azzurro.

L’occasione per sentire il racconto di queste esperienze e conoscere meglio il Master in Visual Arts for the Digital Age arriverà dal 13 al 17 settembre, con gli Open Days online che l’Istituto Europeo di Design dedica proprio alla sua offerta Master, e a cui seguirà una giornata (il 24 settembre) di colloqui e approfondimenti dal vivo nella sede di IED Milano.