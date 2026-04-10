Institution School apre la primavera con due nuovi programmi online

In primavera, Institution School, start up nata per ricercare, progettare e realizzare sistemi innovativi di creazione e di partecipazione nell’ambito della cultura, avvia due percorsi formativi, pensati per chi vuole mettersi in gioco.

Essere artista oggi: teoria e pratica per orientarsi nel sistema dell’arte, dal 29 aprile al 6 giugno, è un corso online di otto incontri per affrontare le domande chiave della pratica artistica contemporanea: mercato, istituzioni, sostenibilità della pratica, comunicazione, tutela legale. Il progetto riunisce relatori di primo piano — tra cui Giorgio Andreotta Calò, Cristiana Perrella, Luca Lo Pinto, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Barbara Carnevali — offrendo prospettive teoriche e strumenti concreti in un formato accessibile.

Ogni partecipante riceverà inoltre una sessione individuale di portfolio review con Fabio Cavallucci e il team curatoriale di Institution School. Il costo è di 250 euro (150 euro per under 26).

Immagine, Memoria, Movimento, Narrazione, dal 20 aprile al 9 giugno, è un ciclo di quattro workshop indipendenti: sull’immagine con Stefano Arienti, sulla memoria con Moira Ricci, sul movimento con Marinella Senatore, sulla narrazione e la post-verità con Alterazioni Video. Ogni modulo si svolge in tre o quattro sessioni da due ore, alternando il lavoro dell’artista a momenti operativi seguiti dai tutor di Institution School. I workshop sono pensati per artisti, studenti, e appassionati. Si possono acquistare separatamente (45 euro ciascuno) o come pacchetto completo (140 euro; riduzioni per under 26).

Due programmi nuovi, due occasioni concrete di avvicinarsi all’arte contemporanea attraverso chi la costruisce ogni giorno.

Per info e iscrizioni si può scrivere a institutionschool.subscription@gmail.com.