RUFA, due Open Day per i futuri protagonisti dell’industria creativa

Due appuntamenti per trasformare il mese di settembre in una rampa di lancio per il futuro. Si terranno sabato 23 e sabato 30 settembre gli Open Day organizzati da Rufa per raccontare le proprie attività didattiche, laboratoriali e progettuali e per farsi apprezzare dalle nuove generazioni di artisti che hanno completato da poco le scuole superiori o da coloro che intendono specializzarsi proseguendo gli studi.

Gli Open Day sono stati programmati non solo per presentare un’offerta formativa di alto profilo ma anche per generare il giusto livello empatico con i tanti genitori pronti ad accompagnare i propri figli in questo percorso certamente innovativo e mai banale. In entrambe le occasioni, infatti, sarà possibile incontrare i docenti e i tutor dei diversi corsi, scoprendo anche le tantissime attività extra didattiche, quali mostre, eventi, talk e workshop che rendono la RUFA Experience un work in progress alimentato dal talento di ogni singolo studente.

L’Open Day del 23 settembre è riservato ai diplomi accademici di primo livello, equipollenti alle lauree triennali. Sabato 30 settembre l’appuntamento è dedicato all’offerta formativa postgraduate, con un particolare focus su tutti i diplomi accademici di secondo livello, equipollenti alle lauree magistrali, e sugli Academic Master di 12 mesi.

Un collegamento online via Webex consentirà la partecipazione degli studenti internazionali che potranno così assistere alla presentazione in inglese di Film arts, Sculpture and installation, Painting, Design, Cinema, Graphic design, Sustainable fashion design, Fine arts, Visual and innovation design. L’ufficio orientamento RUFA, inoltre, è sempre disponibile per un incontro individuale.

Per tutte le informazioni sugli open day di settembre 2023 di RUFA si può cliccare qui.