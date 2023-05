Cambiamenti in arrivo per MIA Photo Fair, la fiera internazionale dedicata alla fotografia, la cui 13ma edizione si svolgerà a Milano dal 10 al 14 aprile 2024, nella nuova e centralissima sede di Allianz MiCo, dopo vari appuntamenti al Superstudio MAXI. Annunciata anche la nuova Direttrice Artistica, scelta da Fiere di Parma: sarà Francesca Malgara. Cambia anche il Comitato Scientifico, che si occuperà della selezione dei progetti espositivi e che sarà composto oltre che da Francesca Malgara, anche da Domenico De Chirico, Emanuela Mazzonis e Rischa Paterlini.

Laureata in Fotografia e Multimedia presso l’Università di Westminster, a Londra, dove ha vissuto fino alla fine degli anni Novanta, Malgara ha lavorato per la Michael Hoppen Gallery e ha continuato a collaborare con altre gallerie, come Photology Gallery e Robilant + Voena, organizzando varie mostre, tra cui “100 for 2000, The Century of Photoart” e “Julian Schnabel”. Dal 2006 è impegnata nell’organizzazione di fiere d’arte, come Mint e MIA Fair, e fa parte del comitato di selezione per il famoso premio fotografico Prix Pictet.

MIA Photo Fair 2024 avrà come fil rouge il tema “Changing”, inteso nelle sue molteplici declinazioni, dal cambiamento climatico alle sfide poste dalle trasformazioni sociali, economiche e tecnologiche. «Changing significa cercare coraggiosamente un’alternativa alla situazione di crisi generale che ai nostri tempi tocca la sfera personale, politica ed economica mondiale», ha spiegato Malgara. «Il mio desiderio, che mi auguro sia condiviso anche dai nostri ospiti e dalle gallerie, è che gli espositori progettino i loro stand come vere e proprie mostre che attivino il cambiamento, concentrandosi sulla centralità della persona, il rispetto per l’ambiente e per la biodiversità, sulla responsabilità del singolo, la valorizzazione del femminile, del dialogo tra le parti e la forza della comunità», ha continuato la nuova direttrice artistica di MIA Photo Fair, che ha posto l’attenzione sul ruolo della fiera, come «Luogo in cui arte e consapevolezza siano attivatori di mercato ma anche di valori, a disposizione di chi desidera concorrere al cambiamento verso una realtà migliore di quella che stiamo vivendo».

«Un’edizione 2024 che oserei definire attivista – ha proseguito Ilaria Dazzi, Exhibition Director di MIA Fair – nel senso di un salone che prende posizione, si apre sempre di più alla contemporaneità e alle sfide che siamo chiamati ad affrontare come singoli e come umanità. Vogliamo provare a riflettere su questioni epocali come il cambiamento climatico così come i temi legati ai diritti civili. La fotografia rappresenta un potente strumento di narrazione rispetto a questi argomenti, che ci proponiamo di raccontare attraverso progetti fotografici di valore, che sappiano andare in profondità. Un salone che sempre di più miri a essere anche un laboratorio di pensiero e cultura, dove poter immaginare il futuro attraverso la fotografia».

Dunque, cosa vedremo a MIA Photo Fair 2024? Nella Main section saranno ospitate gallerie affermate che presenteranno opere unite da un filo conduttore comune. Beyond Photography – Dialogue, curata da Domenico de Chirico, sarà dedicata al confronto tra la fotografia e gli altri media come scultura, installazione, pittura e video. Reportage Beyond Reportage, curata da Emanuela Mazzonis di Pralafera, metterà in luce le diverse sfumature del reportage, che si tratti di fotografia documentaria, fotogiornalismo o street photography e uno speciale focus su un Paese, che sarà svelato nei prossimi mesi, curato da Rischa Paterlini, che analizzerà l’incontro tra Oriente e Occidente.

Confermati inoltre i premi sponsorizzati, come il Premio BNL BNP Paribas, un premio acquisto che mira a valorizzare la collezione d’arte della Banca, e il Fondo Fiere di Parma, istituito per l’acquisizione di una selezione di opere esposte durante MIA Photo Fair.

Le iscrizioni per partecipare alla 13ma edizione sono aperte. Per tutte le informazioni, si può cliccare qui.