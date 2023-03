La fotografia a MIA Fair 2023: sezioni, premi e progetti speciali

100 espositori, 16 progetti speciali, tanti premi e nuove collaborazioni. Dal 23 al 26 marzo 2023, appuntamento negli spazi del SUPERSTUDIO MAXI, in via Moncucco 35, per MIA Fair – Milano Image Art Fair. Ideata da Fabio Castelli e arrivata alla dodicesima edizione, MIA è considerata tra gli appuntamenti più significativi dedicati all’immagine fotografica che, in questa occasione, svela tutte le sue declinazioni, dalle tendenze più aggiornate ai classici da riscoprire (qui l’elenco completo degli espositori). Con un’attenzione particolare al mondo del collezionismo, sottolineata dalla collaborazione con Fiere di Parma – polo fieristico responsabile dell’organizzazione di alcune delle principali fiere italiane, come Mercanteinfiera e Cibus – entrata nel gruppo organizzativo.

Considerando il tema della fiera, l’immagine coordinata non poteva che essere autoriale e quest’anno è stata affidata a Davide Bramante. Nato a Siracusa nel 1970, Bramante è considerato tra gli autori più interessanti della fotografia italiana ed è rappresentato da Fabbrica Eos Milano. A evidenziare il legame di MIA Fair con Milano, è stata scelta l’opera MIA MI, appartenente alla serie “Città ideali”, in cui il Duomo, uno dei suoi principali simboli, si mescola a immagini che riconducono ad altre suggestioni, per evidenziare il carattere multiculturale della città.

Collaborazioni e premi

Partner della fiera nel ruolo di Main Sponsor è ancora BNL BNP Paribas, presente fin dalla prima edizione, che sponsorizzerà il Premio BNL BNP Paribas, assegnato da una giuria ad artisti presenti a SUPERSTUDIO MAXI. La fotografia vincitrice sarà acquisita dalla Banca e l’artista entrerà a far parte della collezione BNL BNP Paribas, che negli anni si è arricchita anche delle opere premiate nelle precedenti edizioni e che, a oggi, conta oltre 5mila opere. La Banca, inoltre, si farà promotrice di una serie di incontri arte e sostenibilità.

Tra i progetti speciali, da segnalare quello presentato da Eberhard & Co, che da dieci anni è compagno di viaggio di MIA Fai e che questa volta propone Artificial Hell, di Riccardo Boccuzzi (Monopoli, BA, 1986), regista, sceneggiatore ed esperto di new media. Si tratta di una sequenza di opere inedite e originali creata “raccontando” l’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri a una Intelligenza Artificiale.

Nell’elenco dei sostenitori di MIA Fair, anche due nuovi partner: Xiaomi, azienda leader nell’elettronica che, per l’occasione, presenterà un progetto sviluppato insieme a Settimio Benedusi e “Ricordi Stampati”, realizzando ritratti con il nuovo smartphone Xiaomi 13 Pro; e Spada & Partners, associazione professionale che opera nell’ambito della advisory finanziaria, fiscale e societaria, il cui managing partner, Roberto Spada, importante collezionista di arte contemporanea e di fotografia, ha voluto generosamente sostenere MIA e in particolare il progetto speciale “Underskin, Stories from Iran” che, curato da Rischa Paterlini, presenta alcune opere di artisti iraniani, emergenti e affermati.

Ancora premi, con la sesta edizione del Premio New Post Photography, curato da Gigliola Foschi, aperto a progetti di autori senza limiti di età o di nazionalità e senza vincoli tematici. E poi la seconda edizione del Premio IRINOX SAVE THE FOOD, a cura di Claudio Composti, che promuove artisti che, attraverso l’uso dell’immagine, abbiano affrontato il tema cibo. Con le opere dei 15 artisti finalisti sarà organizzata una mostra a MIA Fair, curata da Claudio Composti, che sarà successivamente allestita a Parma, dal 28 marzo al 10 aprile, al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, nell’ambito di Cibus Off.

I progetti speciali

Tra i progetti speciali, “Reportage Beyond Reportage”, curato da Emanuela Mazzonis di Pralafera, incentrato sulle diverse sfumature assunte dal reportage, tra fotografia documentaria, fotogiornalismo e street photography. Riconfermata la presenza della sezione “Beyond Photography – Dialogue”, curata da Domenico de Chirico, rivolta alle gallerie con un’attività focalizzata sulla promozione di artisti internazionali, il cui progetto espositivo – pensato ad hoc – è volto alla creazione di un dialogo tra fotografia e altri media come scultura, installazione, pittura e video.

BDC – Bonanni Del Rio Catalog, polo culturale di Parma (acronimo della coppia di collezionisti parmigiani Lucia Bonanni e Mauro Del Rio) promuove la seconda edizione di “La Nuova Scelta Italiana”, premio che mira a valorizzare il lavoro di quegli artisti che stanno segnando l’evoluzione del linguaggio fotografico. Gli artisti vincitori di quest’anno sono Luca Campigotto e Paola De Pietri che, oltre a un premio in denaro, espongono le loro opere a MIA Fair 2023 e, in due monografiche nella prestigiosa sede di BDC28, una chiesa sconsacrata in centro a Parma.

Deloitte Italia partecipa a MIA Fair con uno stand, dedicato al Deloitte Photo Grant, un nuovo concorso fotografico internazionale promosso da Deloitte Italia con il patrocinio di Fondazione Deloitte e in collaborazione con 24 ORE Cultura, la direzione artistica di Denis Curti e il team di BlackCamera.

Prosegue il rapporto di collaborazione tra MIA Fair e BAG-Bocconi Art Gallery iniziato nel 2016 che, fino al 4 aprile 2023, presenta nello spazio dedicato alla fotografia d’arte dell’Università Bocconi a Milano, la personale di Gianluca Pollini (Bologna, 1960), dal titolo “Arquitectonica”, in collaborazione con la Galleria Forni di Bologna e Arte in Salotto di Milano.