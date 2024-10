In attesa dell’uscita al cinema di Parthenope – il 24 ottobre – è possibile dare uno sguardo al mondo palpitante dietro le quinte dei film indimenticabili di Paolo Sorrentino. La Other Size Gallery presenta, negli spazi del Workness Club di Milano, la mostra Il cinema di Paolo Sorrentino. Fotografie di Gianni Fiorito, a cura di Maria Savarese.

Nello spazio di via Maffei, una selezione di 16 fotografie, per raccontare le scene e i backstage di alcuni film del cineasta napoletano Premio Oscar: Il Divo (2007), This must be the place (2010), La grande bellezza (2012), The Young Pope (2018), Loro (2018), È stata la mano di Dio (2021), fino all’ultimo, Parthenope (2024).

Cronache dal set: Sorrentino visto da Gianni Fiorito

Nelle opere di Gianni Fiorito la storia si condensa in un solo fotogramma, trasformando ogni scatto in una vera “cronaca dal set”. Dalle immagini emerge quella affascinante doppia dimensione che anima la leggendaria magia del cinema: da un lato, la narrazione orchestrata dal regista, dall’altro, l’umanità pulsante e frenetica che anima il dietro le quinte. Il lavoro di Paolo Sorrentino, in particolare, prende vita sotto l’obiettivo di Fiorito, che riesce a catturare con precisione il ritmo e l’intensità delle riprese, restituendoci uno sguardo unico sul processo creativo.

«Il ruolo del fotografo di scena, per Fiorito, – dice la curatrice Maria Savarese – è quello di cogliere un preciso momento, essere concentrato, “stare sul pezzo”, per tradurre un attimo, sia esso reale o scenico, nella finzione narrativa. Ed è per questo che nel suo lavoro è facile comprendere come cinema e fotografia si incontrino in un punto preciso, in un cuore esatto che batte puntualmente nella stessa area d’interesse, penetrando i dettagli nascosti e riportandoli all’attenzione, riuscendo a bloccare l’attimo, contemplandolo, ricostruendolo ed offrendo allo spettatore una più lenta ed attenta possibilità d’osservazione».

Evento collaterale della mostra sarà l’incontro con l’attore Peppe Lanzetta, tra i protagonisti del film Parthenope, in conversazione con il critico cinematografico Francesco Della Calce, che si terrà in galleria il 29 novembre. La mostra sarà visitabile fino al 3 gennaio 2025.

Biografia di Gianni Fiorito

Docente di Fotografia di Spettacolo all’Accademia di Belle Arti di Napoli, Gianni Fiorito ha svolto per decenni l’attività di fotogiornalista con particolare attenzione alla complessa realtà napoletana e meridionale italiana, documentando, tra l’altro, per le maggiori testate nazionali ed internazionali, il fenomeno camorristico e l’illegalità diffusa, la realtà sociale e urbanistica delle periferie, la dismissione della città moderna e la trasformazione del paesaggio urbano. Dal 2000 si è dedicato esclusivamente alla fotografia di scena, collaborando con registi come, Leonardo di Costanzo, Francesca Comencini, Ferzan Ozpeteck, John Turturro, Pappi Corsicato, Ivan Cotroneo, Antonio Capuano, Daniele Lucchetti, oltre allo stesso Sorrentino.