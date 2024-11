La mia serie di collaborazioni fotografiche newyorkesi prosegue: abbiamo incontrato Corrie Aune per un caffè a Dumbo e le abbiamo chiesto della sua professione. Aune è una fotografa documentarista di New York nata in Texas che si occupa di attivismo locale, genere e religione. Ha una formazione in narrazione informata sui traumi, marketing per le organizzazioni non profit e scrittura giornalistica. Ha conseguito una laurea in giornalismo e povertà e giustizia sociale (2019) e un certificato presso l’International Center of Photography (2023). Subito, nella conversazione, è emersa una curiosità verso l’Italia.

Qual è stata la tua esperienza in Italia?

«Ho visitato l’Italia per la prima volta durante il periodo di studio all’estero all’università. Poi sono tornata l’anno successivo (2018) con un gruppo di studenti di giornalismo e professori. Abbiamo trascorso due settimane in Sicilia, soprattutto a Siracusa, per conoscere la crisi dei migranti.

Questo viaggio è stato molto importante nel mio percorso verso una fotografia incentrata sulla giustizia e sensibile alla cultura. Ho imparato a documentarmi e a informarmi su questioni complesse che le comunità devono affrontare prima di iniziare a fotografare. Ho fatto esperienza interagendo e fotografando persone che hanno subito traumi incredibili. Ho imparato a collaborare con organizzazioni locali per documentare un problema più ampio.

Durante questo viaggio ho anche imparato ad amare la cultura siciliana! Una sera ho deciso di separarmi dal gruppo e partecipare a una processione religiosa per Santa Lucia. Ho seguito la folla per le strade di Siracusa e ho fotografato l’evento. Ripenso ancora a questa serata come a una delle cose più belle che abbia mai fotografato».

Qual è stata la tua traiettoria come fotografa?

«Da quando ho memoria, ho sempre amato la narrazione e l’arte. Ma quando sono cresciuta, ho capito che ero anche appassionata di giustizia. Crescendo, i miei genitori mi hanno insegnato a osservare le persone intorno a me. Mi hanno sempre incoraggiato a prestare attenzione a chi non aveva un posto a tavola.

Nel corso degli anni, mi hanno spinto a fare domande come: “Chi viene lasciato fuori dalla conversazione?” o “Chi potrebbe soffrire a causa delle decisioni prese da chi ha potere?”. Credo davvero che questo atteggiamento mi abbia fatto diventare la fotografa e giornalista che sono oggi.

All’inizio del liceo, la fotografia documentaria è emersa naturalmente come un modo per combinare tutti i miei interessi e le mie passioni. Dopo il liceo, ho studiato giornalismo all’università. Durante questo periodo ho avuto tanti professori e amici meravigliosi che mi hanno aiutato a capire come le immagini e la scrittura possano avere un impatto positivo sulla politica e sui sistemi.

Dopo l’università, sono andata a lavorare per un’organizzazione no-profit per l’uguaglianza di genere a Dallas, occupandomi della loro comunicazione. Durante questo periodo, mi occupavo anche di ritratti e incarichi fotografici per pubblicazioni locali. Dopo un paio d’anni, ho capito che potevo abbandonare il mio lavoro a tempo pieno per dedicarmi alla fotografia».

Come sei arrivata a studiare a New York?

«Poco dopo aver iniziato a fotografare a tempo pieno come freelance, ho deciso di iscrivermi al programma annuale dell’International Center of Photography di New York e sono stata accettata! Io e mio marito abbiamo fatto le valigie e ci siamo trasferiti a New York. Ho trascorso un anno frequentando il programma dell’ICP, dove ho imparato molto sulla narrazione efficace, sul lavoro su progetti a lungo termine e su come affermarmi nel settore. Da quando mi sono laureata nel 2023, ho lavorato come fotogiornalista freelance, svolgendo incarichi per pubblicazioni, progetti personali e ritratti».

Parlaci di uno dei tuoi progetti a lungo termine preferiti.

«Uno dei miei progetti a lungo termine preferiti si chiama “For Such a Time as This” e presenta sei sacerdotesse di New York. La maggior parte dei pastori donna di questo progetto sono le prime donne a guidare le proprie chiese. Sono di diverse provenienze, denominazioni ed età, e sono tutte alla guida di opere di giustizia sociale nelle loro comunità.

Ho iniziato questo progetto con una domanda: che aspetto ha una comunità di fede che incoraggia e dà alle donne il potere di guidare? Mentre esploravo questa domanda e trascorrevo del tempo con i pastori e le comunità ecclesiali, sono stata molto ispirata dalla loro presenza e dal loro lavoro nelle loro comunità. Spero che le loro storie possano offrire un percorso nuovo e più inclusivo alla Chiesa americana e alle altre comunità religiose.

Di recente ho anche lavorato a un progetto fotografico che documenta tre giovani attivisti del Queens. Il progetto si chiama “The Story of this Place” ed è stato finanziato da una sovvenzione del Queens Arts Fund. Sono entusiasta di vedere il progetto esposto ad Astoria alla fine di quest’anno!».

Hai un luogo preferito della città che le piace fotografare?

«Recentemente ho trascorso molto tempo a fotografare Astoria, nel Queens. È diventato uno dei miei quartieri preferiti della città. Se non avete mai esplorato Astoria, ve lo consiglio vivamente! Ma in realtà adoro fotografare qualsiasi luogo in cui le persone di tutti i giorni sono impegnate sul campo a fare del bene. Nel corso degli anni, la fotografia mi ha permesso di incontrare e documentare tante persone incredibili che fanno la differenza nelle loro comunità.

Ho fotografato proprietari di ristoranti che forniscono pasti gratuiti agli immigrati, membri del consiglio comunale che si battono per ottenere alloggi a prezzi accessibili, attivisti di Harlem, studenti delle scuole superiori che parlano contro la violenza delle armi…L’elenco continua. È un privilegio fare questo lavoro e contribuire a condividere queste storie importanti!».