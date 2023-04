Arrivato alla seconda edizione, il Premio Driving Energy 2023 si amplia con due nuove sezioni in gara. Promosso da Terna e dedicato ai linguaggi contemporanei della fotografia, il Premio già prevede due categorie, Senior e Giovane, alle quali è attribuito un riconoscimento in denaro, rispettivamente, di 15mila e 5mila euro. C’è poi la menzione speciale, dal valore di 2mila euro, per l’opera più votata dalle persone di Terna, che visioneranno e voteranno i lavori finalisti sul portale TernaCult, la piattaforma culturale a esclusivo uso interno. A queste sezioni si uniscono, da questa edizione, il Premio Amatori, dal valore di 5mila euro e riservato ai non professionisti, e la Menzione Accademia, dal valore di 2mila euro e dedicata ai giovani iscritti a una realtà di alta formazione dei settori d’interesse del Premio, fotografia, arte contemporanea, belle arti, comunicazione visiva e simili.

In un ideale passaggio di testimone tra i premiati della scorsa edizione e il futuro vincitore della nuova Menzione Accademia, i lavori fotografici candidati dai giovani studenti iscritti alle realtà di alta formazione del settore saranno valutati dai componenti del Comitato d’Onore: Paolo Ventura (Premio Senior 2022), Gaia Renis (Premio Giovani 2022), Mohamed Keita (Menzione Speciale 2022 “Normalità contemporanea”), Eva Frapiccini (Menzione Speciale 2022 “Circolarità. Corsi e ricorsi”), e Andrea Botto (Menzione 2022 Opera più votata dalle persone di Terna). Per arricchire la ricerca dei giovani partecipanti, i membri del Comitato d’Onore – che assegnerà la Menzione Accademia lavorando in coordinamento con il Curatore, la Giuria e il Comitato di Presidenza – metteranno a disposizione degli studenti i propri sguardi d’artista, valutando i lavori fotografici da un’ottica alternativa e interpretandoli con una sensibilità originale.

Il Premio Driving Energy 2023 si rinnova anche nel tema scelto, focalizzato intorno al titolo “Elogio dell’equilibrio”, attraverso il quale i fotografi sono invitati a interpretare non solo uno dei concetti chiave della cultura contemporanea «Ma anche un asse portante della mission del Gruppo, guidato da Stefano Donnarumma, che ogni giorno garantisce l’equilibrio tra energia prodotta e consumata, permettendo al sistema elettrico nazionale il migliore funzionamento per abilitare la transizione energetica», spiegano dall’organizzazione.

Per partecipare c’è tempo fino al 30 giugno 2023. Per tutte le informazioni sul regolamento completo, si può cliccare qui.