David Bowie e Steve Schapiro guardano l’America: la mostra a Terni

Tutto ebbe inizio nel 1974, quando si incontrano per la prima volta il genio di David Bowie, l’indimenticato artista britannico in quell’epoca già sulla cresta dell’onda, e Steve Schapiro, fotoreporter americano scelto per provare a far emergere lo sguardo visionario del cantante e affermarlo negli Stati Uniti. In un pomeriggio anonimo, in uno studio fotografico di Los Angeles, senza che nulla era stato preparato in anticipo. Dando così vita a una serie di idee, nate sul momento e messe in scena sul set, in maniera spontanea e frutto dalla mente eclettica di un autentico visionario come Bowie.

Da quel pomeriggio nasce tra i due un’immediata sintonia – nutrita da passioni condivise – e una collaborazione che durerà fino alla fine degli anni Ottanta. Entrambi gli artisti, del resto, condividono una particolare sensibilità per i grandi temi sociali dell’epoca: dalle lotte per i diritti civili degli afroamericani, a quelli delle donne e delle persone queer. Lotte che Schapiro aveva documentato con la sua macchina fotografica e sostenuto personalmente e che Bowie aveva sempre fatto sue, attraverso la propria arte, collaborando con molti musicisti afroamericani e denunciando apertamente – addirittura – l’emittente Mtv, colpevole di non trasmettere abbastanza artisti afroamericani in un momento storico nel quale, nelle strade di molte periferie americane, stava nascendo il fenomeno artistico e culturale dell’Hip Hop.

Ed è proprio il frutto di questo sodalizio artistico e culturale che viene messo oggi in risalto nella mostra “DAVID BOWIE| STEVE SCHAPIRO – America. Sogni.Diritti” ospitata dal Museo CAOS di Terni. Un’esposizione che propone 70 scatti in grado di raccontare quel sodalizio personale, umano e artistico tra l’acclamata pop star e il fotoreporter americano Schapiro che, attraverso la sua fotocamera, ha testimoniato la società americana della seconda metà del secolo scorso.

Grazie a uno straordinario mosaico di immagini, Schapiro descrive la società americana della seconda metà del secolo scorso, in maniera chiara, diretta e allo stesso tempo poetica. Questa storia si interseca con quella di David Bowie, uno dei più grandi protagonisti e mente creativa del Novecento. Attraverso la capacità di Steve Schapiro di cogliere l’umanità̀ dei suoi soggetti, si avrà l’occasione di riscoprire l’aspetto personale di uno dei grandi miti della cultura popolare del XX secolo e di addentrarsi nel contesto storico-culturale nel quale Bowie operava.

Nella mostra viene anche proiettato il documentario An Eye On American Icons, dove sono raccolti filmati d’archivio degli eventi storici documentati dal fotografo, riprese e spezzoni dei set dei film per i quali ha lavorato, testimonianze di alcuni attori come Jodie Foster e Dustin Hoffman.

In tutte le fasi dell’avventura americana di Bowie è presente Steve Schapiro, fotografo di scena di L’Uomo che Cadde Sulla Terra e autore degli scatti che compaiono sulla copertina dell’album Station to Station e Low.

Schapiro, nato a Brooklyn nel 1934, è già considerato uno dei maggiori fotografi dell’epoca, nonché uno dei più influenti nella storia della cultura popolare americana. Con la macchina fotografica ha testimoniato i momenti più significativi della storia della società americana della seconda metà del XX secolo: dall’avvento dei Kennedy all’epopea pop di Andy Warhol e la Factory, dai movimenti per i diritti civili di Martin Luther King Jr. a personaggi dello sport come Mohammed Alì, fino al cinema d’autore per il quale ha lavorato come fotografo di scena in pellicole senza tempo come Il Padrino, Taxi Driver, Un Uomo da Marciapiede e Apocalypse Now. E ora la mostra di Terni ha il merito di riportare sulla scena non solo la espressione artistica dei due talenti, ma anche la loro testimonianza, ancora molto attuale, della disparità presente nella società contemporanea.