FORESTART, ovvero come riabitare gli spazi disabitati, con l’arte

“Comune sparso” è la definizione cartografica del Borgo di Foresta, un luogo privo di centro, ma con piccoli pezzi disseminati qua e là fra le frazioni di Tora e Piccilli (Caserta). Una piazzetta vicino alla chiesa, una strada, qualche casa di troppo a causa dello spopolamento incalzante degli ultimi anni e soli 18 abitanti. Fra di loro Antonio Maiorino e Massimo Pastore, trasferitisi da Napoli con la loro galleria PrimoPiano, hanno un progetto ambizioso, far rinascere Foresta, invertire la tendenza: riempire il vuoto con nuova vita.

Il primo seme per quest’opera di rimboschimento è stato piantato già nel 2020 con Forestàte (che si prepara ad una terza edizione nell’estate 2023), musica e teatro in rassegna nella piccola piazza vicino alla chiesa. Una crasi fra Foresta ed Estate, un gioco di parole che ha in sé un invito ben definito: “riforestare” un borgo che merita di tornare a rianimarsi e rivivere di parole, musica, pensieri.

Il freddo dell’inverno ha reso necessario dare una dimora accogliente a questi sogni e propositi che hanno trovato il loro spazio, dall’8 dicembre 2022 fino al 9 gennaio 2023, nelle case Zì Tore, Casa Brunetta e Casa Mastronicola, dimore ingrigite dal tempo e raffreddate da stanze solitarie e vuote che si sono riscaldate in una mutua ospitalità offrendo un cantuccio a tre diversi itinerari di fotografia contemporanea. Anche in questo caso il nome della mostra rappresenta in nuce il senso del progetto, FORESTART, il secondo seme della rinascita di Foresta, perché possa ricominciare, restart, attraverso l’arte, art.

Lo scopo è quello di ridare uno spazio geografico a Foresta affinché smetta di essere un “non luogo” e inizi a ricostruire la propria storia umana e abitativa pur restando in continuità con la precedente ormai sempre più povera, dando spazio a nuove anime e nuovi abitanti. Hanno colto questo proposito le due realtà (oltre a quella di PrimoPiano che fa anche da coordinatrice) che hanno offerto la loro lente a questo progetto di vita: Kromìa di Donatella Sacciani (che ha fatto suo il sogno di riabitare Foresta tanto da comprarvi casa) e Magazzini Fotografici di Yvonne De Rosa, sotto il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee 2022.

I fotografi che espongono: Angela Maria Antuono, Giampiero Assumma, Pasquale Autiero, Paolo Covino, Cristina Cusani, Rosa De Lucia, Roberta Basile, Yvonne De Rosa, Shelbie Dimond, Alessandro Gattuso, Valeria Laureano, Adolfo Panarello, Massimo Pastore, Carlo Rainone, Ilaria Sagaria, Andrea Sodano, Antonio Strafella, Margherita Verdi, Anna Santonicola, Giuseppe Vitale, Tommaso Vitiello, Jay Wolke.