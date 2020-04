I vincitori del World Press Photo 2020

Sono stati annunciati poco fa i nomi dei vincitori della 63esima edizione del World Press Photo, il concorso di fotogiornalismo più prestigioso al mondo.

Quest’anno sono state presentate 73996 immagini, realizzate da 4283 fotografi provenienti da 125 Paesi diversi.

Il fotografo giapponese Yasuyoshi Chiba è il vincitore del World Press Photo of the Year con Straight Voice scatto che mostra un giovane, illuminato dalla luce di alcuni cellulari, mentre recita una poesia durante una manifestazione a Khartum, in Sudan, il 19 giugno 2019.

Chiba lavora per l’agenzia Agence France-Presse (AFP) e attualmente vive a Nairobi, in Kenya. Dopo aver studiato fotografia alla Musashino Art University di Tokyo, ha iniziato a lavorare per il quotidiano Asahi Shimbun. È diventato fotografo freelance e nel 2007 si è trasferito in Kenya, per poi entrare a far parte della AFP in Brasile nel 2011.