La moda incontra la storia del design, nelle fotografie di Davide Carson

In occasione della Milano Design Week, exibart ha commissionato al fotografo Davide Carson un servizio fotografico in cui sono messi in dialogo alcuni pezzi di design anche storici con altrettanti look moda firmati da noti brand internazionali. Qual è il fil rouge che li lega? Sicuramente le linee essenziali e minimali che si ritrovano sia nella moda, sia nell’interior, come nel caso della poltrona verde di plastica firmata Vico Magistretti (1970 edizione Artemide) cui è stato accostato un abito fluido a schiena nuda di Versace. Uno stile che riesce ad andare oltre le tendenze moda e le epoche.

Come racconta la stylist dell’editoriale Rosy Vassallo: «La moda è un mondo in continua evoluzione, dove le tendenze cambiano rapidamente. Negli ultimi anni, però, si è assistito ad un ritorno alla semplicità, all’eleganza discreta e al minimalismo, tutti elementi che hanno portato alla nascita del concetto di “quiet luxury”. Questo termine si riferisce a un lusso silenzioso, che non urla la propria presenza ma si manifesta attraverso la qualità dei materiali, la cura dei dettagli e la raffinatezza dei tagli. Il minimalismo è un elemento fondamentale per questo nuovo approccio alla moda e l’obiettivo finale di questo lavoro è appunto eliminare tutto ciò che è superfluo per lasciare spazio alla bellezza della semplicità».

In altri casi, oltre al gioco di forme e materiali timeless, è l’accostamento per texture come nel look in cui una serie di tappeti di Paris Berbere, costruiti tramite recupero di tessuti vintage e sostenibili è stato accostato a un completo giacca e pantaloni di Dries Van Noten. Da questa idea è nato un vero dialogo tra forme e colori, giochi di superfici, reso possibile anche grazie allo spazio Galerie 20.80 di Parigi, galleria specializzata in oggetti di design e decorazione dal XX secolo. La scelta della stessa modella Camille (selezionata tramite uno street casting) vuole incarnare l’idea di una donna reale e contemporanea, che vive e dialoga con gli spazi in modo naturale, senza indulgere troppo in pose moda classiche.

Il fotografo e la stylist del servizio

Davide Carson nasce in Italia, classe 1993, dopo il diploma di belle Arti eseguito a Firenze si trasferisce a Parigi, dove attualmente vive e lavora. La sua produzione fotografica si focalizza da un lato sul ritratto, dall’altro sulla produzione di campagne per brand moda.

Rosy Vassallo, laureata in Scienze Politiche, ha da sempre una grande passione per l’arte e il design. Nel suo tempo libero è una designer di accessori, mentre il suo lavoro principale è quello di Fashion Stylist / Coordinatrice Creativa per diverse Maison di moda francesi. Grazie alla sua formazione scientifica e al suo animo artistico, Rosy è in grado di combinare elementi creativi e tecnici per creare lavori unici. La sua esperienza nel mondo della moda le ha permesso di lavorare con alcuni dei nomi più importanti del settore.