Men of Style: l’eleganza maschile in una mostra fotografica

La Staley-Wise Gallery di New York è attualmente chiusa, ma dai suoi archivi ha scovato le immagini migliori per la mostra online Men of Style. Una gallery che celebra alcune icone dello stile, in modo particolare gli uomini meglio vestiti dagli anni 50 agli ultimi anni. La mostra sarà visibile sul sito della Staley-Wise Gallery fino al 30 giugno.

Tra le icone di stile il primo è un giovane Marlon Brando durante le riprese del film Il selvaggio. La fotografia risale al 1954 ed è stata scattata da un Philip Stern. Famoso per essere il fotografo di Hollywood, dopo aver immortalato volti noti del cinema come James Dean e Marilyn Monroe, divenne, addirittura fotografo ufficiale del presidente John Fitzgerald Kennedy.

Autore del famoso romanzo Colazione da Tiffany, Truman Capote appare in uno scatto di Slim Aarons. Nella foto si vede lo scrittore mentre legge un libro nel suo appartamento a Brooklyn Heights a New York, è il 1958. A 18 anni Aaron si arruolò nell’esercito degli Stati Uniti, lavorò come fotografo di combattimento durante la seconda guerra mondiale. Dopo il conflitto, si trasferì in California e iniziò a fotografare celebrità.

Un’altra istantanea dal mondo cinema è quella di Sid Avery che ritrae il cast di Ocean’s 11, film del 1960. Nella foto sono presenti, da sinistra: Nick Conti, Jerry Lester, Joey Bishop, Sammy Davis Jr, Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford, Akim Tameroff, Richard Benedict, Henry Silva, Norman Fell e Clem Harvey. Il fotografo Sid Avery è famoso per le sue foto in cui star come Humphrey Bogart e Audrey Hepburn sono sorpresi durante momenti privati.

In una gallery dedicata agli uomini con più stile, è d’obbligo ricordare un attore sex simbol come Marcello Mastroianni. In questo scatto del 1963 in bianco e nero Bert Stern fotografa l’attore a mezzo busto e a tre quarti, mentre fuma una sigaretta.

Due giganti della musica in una sola fotografia. Si tratta di John Lennon e Mick Jagger. Oltre che cantante, è stato anche attore, infatti Mick Jagger é stato un collezionista d’arte in un film di Giuseppe Capotondi. Il chitarrista dei Beatles e il front man dei Rolling Stone sono stati immortalati nel 1974 da Ron Galella. Il fotografo, statunitense ma con il padre italiano, è considerato il paparazzo più famoso del mondo.

Se si parla di eleganza nel vestire non si può non nominare lo stilista Karl Lagerfeld. Autore dello scatto è Helmut Newton, pseudonimo di Helmut Neustädter, fotografo tedesco noto per i suoi studi sul nudo femminile.

Ancora classe con un altro stilista ovvero Halston. Qui in una foto del 1978 di Harry Benson. Con il suo obiettivo il fotografo ha catturato personaggi famosi del calibro della Regina Elisabetta, Andy Warhol e i Beatles. Celeberrimi sono i suoi scatti dell’assassinio di Robert Kennedy e del crollo delle Torri Gemelle.

Figura provocatoria e anticonformista a cavallo tra gli anni 80 e 90 è sicuramente Leigh Bowery. Questa foto è del 1994, a scattarla fu Fergus Greer.

Carol Beckwith e Angela Fisher sono due fotoreporter, nelle loro fotografie documentano le culture tribali indigene dell’Africa. Il soggetto rappresentato in questo scatto è un guerriero della tribù Dinka. È vestito con una pelle di leopardo e tiene un Kalashnikov. La foto risale al 2006 durante la guerra in sud Sudan.

In una foto recente risalente al 2017, David LaChapelle ha ritratto l’artista David Hockney. Lo scatto è ambientato in una piscina, e ricorda due opere di Hockney: Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) e A Bigger Splash. L’acqua, infatti, è un elemento ricorrente nei suoi dipinti. Nell’ istantanea si può riconoscere uno dei tratti distintivi di LaChapelle, ovvero il nudo maschile. Oltre al pittore, in piedi a bordo piscina, sono presenti due uomini nudi. Uno si rilassa nell’acqua, l’altro sta per tuffarsi.

Concludiamo con Conner una foto del 2016 di Txema Yeste.