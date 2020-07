Nuovi fotografi e una nuova pubblicazione per Cesura

Cesura è un collettivo fotografico fondato nel 2008 da da Arianna Arcara, Luca Baioni, Alex Majoli, Gabriele Micalizzi, Andy Rocchelli, Alessandro Sala e Luca Santese. Scelgono come sede Pianello Val Tidone, un piccolo borgo tra i colli piacentini, dove il contatto diretto con la natura e la distanza dalla movimentata vita cittadina favoriscono l’immersione profonda nella propria ricerca artistica. L’attività di Cesura, infatti, è quella di portare avanti progetti nel campo della fotografia documentaria e di ricerca visiva in ambito artistico.

I progetti portati avanti da Cesura

Nel corso degli anni, il collettivo ha realizzato un reportage sulla primavera Araba, e di recente una documentazione della pandemia Covid-19. L’impegno che i fotografi mettono nel loro lavoro è esemplare, basti pensare che Gabriele Micalizzi è rimasto ferito al volto durante un reportage in Siria. I progetti di Cesura sono stati pubblicati sui principali quotidiani e magazine nazionali e internazionali come New York Times Magazine, The New Yorker, The Guardian, Le Monde, Repubblica e L’Espresso. Alcuni lavori sono stati esposti presso Le Bal (Parigi), MoCP (Chicago), Nobel Peace Center (Oslo), Deichhtorhallen (Amburgo), Draiflessen Collection (Mettingen) e la Clark House (Mumbai).

La casa editrice indipendente Cesura Publish

Nel 2010 nasce anche la casa editrice indipendente Cesura Publish, creata per promuovere il lavoro degli autori del collettivo. Tra le pubblicazioni di successo ricordiamo Found Photos in Detroit che nel 2014 entra a far parte del volume The Photobook: A History volume III, che raccoglie i migliori duecento libri fotografici dal dopoguerra in poi. Nello stesso anno esce la prima edizione del libro Russian Interiors di Andy Rocchelli. Il libro esaurisce in poche settimane e ottiene varie nomination come miglior libro fotografico dell’anno. La scelta del nome Cesura si deve alla volontà del collettivo di compiere un taglio netto con le dinamiche del mercato, in favore di una totale libertà espressiva e di cura di ogni fase del processo fotografico. Si pone, quindi, l’obiettivo di creare una forza indipendente e autonoma nel panorama della fotografia internazionale.

Nuovi fotografi entrano a far parte del Collettivo

Nell’ ultimo anno Cesura ha assistito a dei cambiamenti all’interno del suo collettivo, ad ha annunciato l’ ingresso di nuovi fotografi. Il gruppo oggi è formato da Arianna Arcara, Francesco Bellina, Stefania Bosso, Teresa Dalle Carbonare, Maria Elisa Ferraris, Chiara Fossati, Giacomo Liverani, Alex Majoli, Claudio Majorana, Gabriele Micalizzi, Valentina Neri, Andy Rocchelli, Alessandro Sala, Giorgio Salimeni, Luca Santese, Marco P. Valli, Marco Zanella e Alex Zoboli.

Una nuova pubblicazione: CESURA FANZINE #03

In occasione di questo rinnovamento, Cesura Publish presenta CESURA FANZINE #03. Una nuova pubblicazione dove si può ammirare una selezione di foto che si riferiscono all’idea visiva, fisica e filosofica della parola “cesura”. Un termine che letteralmente significa “taglio”, ed è l’idea cardine che ha dato vita al collettivo e alla casa editrice. La zine vuole raccontare il significato del collettivo Cesura.

La zine ha una caratteristica peculiare, che rende in maniera concreta il concetto di taglio. Tagliando le pagine,infatti, la fanzine si espande, sbloccando una selezione inedita di immagini di vita quotidiana scattate nell’arco di 12 anni.

Un’ulteriore caratteristica è la possibilità di intravedere la sede di Cesura, situata in un luogo lontano nella natura.