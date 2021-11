Si apre oggi, 18 novembre 2021, il Photo Vogue Festival al BASE di Milano, che coinvolgerà l’intera città per tutto il fine settimana, con talk, mostre e iniziative legate alla fotografia e incentrate sul tema “Reframing History”, riformulare la storia. Qualche giorno fa abbiamo intervistato Alessia Glaviano, Head of Global Photo Vogue, che ha curato la mostra insieme a Francesca Marani e Chiara Bardelli Nonino.

«Finché i leoni non avranno i propri storici, i racconti di caccia glorificheranno sempre il cacciatore». Con questo detto africano, spesso citato dallo scrittore e saggista nigeriano Chinua Achebe, il Photo Vogue Festival 2021 dichiara il proprio obbiettivo, quello di raccontare storie che descrivano davvero il mondo che abitiamo. Etica ed estetica si incontrano per la sesta edizione del primo conscious fashion photography festival, patrocinato dal Comune di Milano, con il contributo di Audi, Gucci Beauty e Xiaomi.

I capitoli di REFRAMING HISTORY

Sono tre le sezioni del Photo Vogue Festival: la prima è “REFRAMING HISTORY/35 CHAPTERS”, dove vengono presentati 35 artisti selezionati da una giuria internazionale. L’obbiettivo è quello di contribuire a realizzare quello che Chinua Achebe definisce «Un equilibrio di storie». “REFRAMING HISTORY/12 CHAPTERS”, invece, riunisce 12 creativi selezionati dai membri della giuria e dal reparto fotografico di Vogue Italia. Rispetto alla prima mostra, in questa sezione dell’esposizione si prende in esame la prospettiva dei creativi Black nei confronti del tema generale “Reframing History”. Qui si incontrano la reinvenzione radicale e la critica dei canoni artistici e delle mitologie occidentali, tenendo ben presenti i concetto di controstoria. In “REFRAMING HISTORY/2 CHAPTERS”, vengono reiterpretate due serie TV, “Anne Boleyn” e “The Personal Gistory of David Copperfield”. Si pone quindi l’accento su un aspetto cardine della cultura contemporanea: immaginare un casting più inclusivo anche nel mondo della televisione.

“VISIONS FROM THE WORLD” invece presenta le migliori opere tra le realtà più attuali nelle arti visive e nell’ambito fotografico partendo dall’Africa fino al Medio Oriente, passando per l’Europa, i Balcani, l’Asia, gli USA e l’America Latina. Un altro aspetto interessante del Photo Vogue Festival è la sezione dedicata ai photobooks, “A REFRAMED LIBRARY”, dove si vuole dar voce a storie rappresentate nel campo dello storytelling. Curata da Rica Cerbarano questa sezione riunisce una serie di pubblicazioni dove vengono trattati i temi dell’identità culturale, della decostruzione degli stereotipi, del concetto di autorialità condivisa e molto altro.

Gli eventi collaterali e i talk

Photo Vogue Festival 2021 offre anche altre occasiono di scoperta del mondo della fotografia. Sarà infatti possibile visionare quattro episodi della serie di Sky Original, “Le Fotografe”, diretta da Francesco G. Raganato prodotta da Terratrema Film in collaborazione con Seriously. Carolina Amoretti, Roselena Ramistella, Sara Lorusso e Zoe Natale Mannella sono quattro delle otto fotografe incluse nella docu-serie di cui sarà possibile approfondire i contenuti.

Sono molti i talk, anche disponibili sulla piattaforma digitale del festival, che spazieranno dal fotogiornalismo alla fotografia di moda. Si parlerà di diversità, inclusione, disabilità e comunità LGBTQIA+ con un focus anche sull’influenza di Instagram come fattore di cambiamento e molto altro.

In una stagione di rinascita e cambiamento Photo Vogue Festival sembra arrivare al momento giusto nel posto giusto, accompagnato da molti altri eventi legati alla fotografia in giro per la città meneghina.