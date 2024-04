Le immagini puntellano la percezione della storia e la sua memoria ma anche il presente che scorre. Se alla metà degli anni Ottanta il Viaggio in Italia dei fotografi guidati da Luigi Ghirri rivoluzionò l’iconografia del paesaggio nel nostro Paese, liberandola dai retaggi del modello cartolina, oggi siamo nell’occhio del ciclone di una nuova, radicale, trasformazione. Ne tiene traccia ITALIA REVISITED #1. Campionario per immagini, progetto fotografico di Massimo Baldini, che sarà presentato in mostra dal 20 aprile al 30 giugno 2024, presso gli spazi di Fondazione Sabe per l’arte, a Ravenna, istituzione nata nel 2021 come punto di riferimento per l’arte contemporanea, con una particolare attenzione alla scultura ma che, dal 2024, si è aperta anche alla fotografia e alle sue varie declinazioni. L’esposizione è curata da Claudio Marra, con il patrocinio del Comune di Ravenna e del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna – Campus di Ravenna e realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna.

Nato ad Ancona e bolognese d’adozione, Massimo Baldini ha campionato per immagini il nostro Paese nel libro d’artista Italia Revisited #1, contraddistinto da lampi di ironia e stupefacenti incongruenze: il paralume di una lampada ammicca alla cupola del Brunelleschi, il David di Michelangelo sorveglia uno sportello bancomat, un bronzo di Riace garantisce la segnalazione di TripAdvisor, il decoratore di una pizzeria cita Edvard Munch. Dopo aver lavorato a lungo nell’editoria, Baldini si è dedicato esclusivamente alla fotografia. Tra le sue mostre personali: Italianité, Parigi, Maison de l’Italie, 2017; A Tour not so Grand, Bologna, Fondazione Carlo Gajani, 2018; White Noise, Milano, Galleria Made4Art, 2022. Ha pubblicato il libro fotografico Gli italiani, con testi scelti da Claudio Giunta, Bologna, Il Mulino, 2019. Con Human/Nature ha partecipato a MIA Photo Fair, Milano, 2024.

Italia Revisited è un progetto di lungo periodo articolato in più segmenti, presentato nel 2023 al Baraccano di Bologna e ora riproposto in un nuovo allestimento concepito per gli spazi della Fondazione Sabe per l’arte, con un omaggio inedito a Ravenna.