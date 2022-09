Su ITsART il nuovo documentario dedicato a Oliviero Toscani

Un artista italiano conosciuto e ammirato in tutto il mondo, che ha lavorato nel mondo della pubblicità e della moda riuscendo a portare all’attenzione del grande pubblico tematiche sociali e culturali di enorme impatto, come l’uguaglianza razziale, la mafia, lotta all’omofobia, il contrasto alla diffusione dell’AIDS, l’abolizione della pena di morte e l’anoressia.

Da questa settimana in esclusiva su ITsART, la piattaforma streaming creata per diffondere e sostenere il patrimonio artistico e culturale italiano nel mondo, è disponibile gratis il documentario dedicato al grande fotografo Oliviero Toscani. Celebrato nell’anno del suo ottantesimo compleanno anche con una mostra, in corso al Palazzo Reale di Milano fino al 25 settembre, Toscani è conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo per aver lavorato soprattutto nel mondo della pubblicità e della moda, riuscendo a portare all’attenzione del grande pubblico tematiche sociali e culturali di enorme impatto, come l’uguaglianza razziale, la mafia, lotta all’omofobia, il contrasto alla diffusione dell’AIDS, l’abolizione della pena di morte e l’anoressia.

Il documentario, promosso dal Comune di Milano-Cultura, prodotto e organizzato da Palazzo Reale e Arthemisia, ripercorre l’esposizione – più di 800 scatti per raccontare oltre 60 anni di lavoro -, dalla sua ideazione alla ricezione del pubblico. Inoltre, tramite gli interventi del curatore della mostra Nicolas Ballario e dello stesso Toscani, inquadra storicamente l’opera di uno degli artisti più influenti e rivoluzionari che il nostro Paese possa vantare.

Una ricchezza che il regista, Marco Tursi, ha deciso di raccontare seguendo lo stile del fotografo, utilizzando gli elementi propri della sua arte, la luce e i colori. Un invito a “perdersi”, esplorando l’opera di un’artista che ha sempre comunicato le proprie idee attraverso i cartelloni pubblicitari e le pagine delle riviste, facendo arrivare temi complessi a un pubblico ampio e variegato.

Il documentario è disponibile qui.