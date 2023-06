The volatility of being. In mostra a Firenze le fotografie di Roberto Patella

Si é inaugurata lo scorso 25 maggio, a Firenze, The volatility of being, retrospettiva dedicata alle fotografie dell’artista italo-americano classe 1984 Roberto Patella, a cura di Valentina Ciarallo e progetto di Mario Rescio, WiB Milano. Obiettivo della curatrice é quello di creare un percorso espositivo che dialoghi pienamente con l’architettura che lo accoglie ed é questa la sensazione che si ha entrando dentro a Gallery Hotel Art, i cui spazi vengono allestiti con opere minimali ma allo stesso tempo d’impatto e cariche di suggestioni.

The volatility of being é una mostra innovativa per quanto riguarda l’allestimento delle opere poiché pone immediatamente davanti ai nostri occhi la dialettica tra contenuto e contenente tra le fotografie e le pareti bianche che le accolgono, instaurando un dialogo fluido tra geometrie umane, naturali ed architettoniche. Lungarno Collection torna quindi con una nuova mostra fotografica che arricchisce la rosa di collaborazioni che sin dal 2012 il Gallery Hotel Art di Vicolo dell’Oro porta avanti, offrendo arte ad un pubblico non solo fiorentino ma anche, e soprattutto, internazionale.

Le fotografie scelte, realizzate cronologicamente tra il 2003 e il 2023, sono bianco e nero ma anche vivide di colori e ritraggono corpi ed elementi naturali dove i dettagli fanno da protagonisti. L’opera di Patella ci offre un universo intimo che indaga la condizione umana e che ricerca una continua connessione tra l’uomo e la natura, tra il corpo nudo ritratto nelle sue opere, pieno di sensualità ma anche di elegante posatezza, e le geometrie naturali di un fiore, pieno di bellezza e fragilità. Le fotografie esposte sono quindi il risultato di una ricerca artistica e formale che trova un dialogo costante tra immagini percepibili e non, luce ed ombre, uomo e natura e che ritrae un universo contemporaneo poetico, silenzioso, introspettivo.

Roberto Patella è un fotografo statunitense di origini italiane che predilige l’analogico al digitale e le cui opere intendono valorizzare ancor più dettagli di vita quotidiana. L’artista vive tra Milano e New York ed é noto per le sue collaborazioni con le più importanti realtà del mondo della moda. Dopo aver assistito il leggendario fotografo e regista Bruce Weber, ha fotografato artisti famosi e celebrità come Kevin Bacon, Chuck Close ed Elizabeth Nyamayaro e ha lavorato per riviste quali Elle, Vanity Fair, Numèro, V Magazine.