Una nuova direttrice per la fiera Photo London: chi è Sophie Parker

Sophie Parker sarà la nuova direttrice di Photo London, l’importante fiera londinese dedicata alla fotografia e prodotta da Candlestar, società di promozione culturale che, tra le altre cose, organizza il prestigioso premio fotografico Prix Pictet per conto del Gruppo Pictet. Parker, che era già direttrice associata di Photo London, prenderà il posto di Kamiar Maleki, che aveva diretto due edizioni della manifestazione. Inizierà immediatamente il suo lavoro per sviluppare la strategia della decima edizione di Photo London, che si terrà dal 15 al 18 maggio 2025, con preview il 14 (la nona edizione si è chiusa a maggio scorso, ne scrivevamo qui).

«Abbiamo grande stima di Sophie Parker e crediamo che lei è la persona ideale per portarci verso la decima edizione e oltre. L’apporto di Sophie a Photo London è stato preziosissimo negli ultimi sei anni, giocando un ruolo chiave nella graduale ripresa dalla pandemia e diventando l’architetto delle ultime due edizioni della fiera, che è stata ampiamente riconosciuta per la sua eccellenza curatoriale e per il supporto all’ampia comunità fotografica internazionale», hanno dichiarato Michael Benson e Fariba Farshad, fondatori della fiera.

«Sono onorata di avere questo ruolo. In questi ultimi sei anni con Photo London ho imparato dai migliori del settore e mi sono sentita privilegiata di far parte dell’evoluzione della fiera in questo periodo. Continuerò a imparare e ad ascoltare le necessità dei nostri espositori e del nostro pubblico, per coinvolgere il nostro network globale di collezionisti e portare con noi le migliori gallerie di tutto il mondo, per celebrare la fotografia in tutte le sue forme», ha commentato Parker, dicendosi «Orgogliosa di ciò che abbiamo costruito a Photo London, una fiera che realmente riflette una delle città più diverse e vibranti del mondo».

Sophie Parker ha una esperienza decennale nella curatela artistica e nell’organizzazione di mostre, eventi, workshop. È entrata a Photo London nel 2018 come Gallery Development Manager ed è stata nominata Associate Director nel 2021. Prima di approdare a Photo London, Parker ha lavorato alla Cristea Roberts gallery, per RA Magazine e per la Lewisham Local History Society. Ha un Master in Antropologia e Politiche culturali alla Goldsmiths University of London e ha studiato Storia dell’Arte e Design alla Manchester Metropolitan University. Attualmente fa parte anche dell’Advisory Board dell’Ian Parry Photojournalism Grant, un premio internazionale per il fotogiornalismo.