Continuano le iniziative solidali per supportare il sistema sanitario italiano. Con AbbracciaMI, Fandango Club supporta la Croce Rossa di Milano raccogliendo immagini di noti illustratori, designer e fumettisti italiani, da Lugano, invece, la Marco Lucchetti Art Gallery organizza DI-SEGNALI, un’asta per supportare l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

AbbracciaMI, per sentirsi più vicini e sostenere la Croce Rossa di Milano

L’iniziativa gratuita e solidale AbbracciaMI, creata dalla società Fandango Club, nasce con lo spirito di aiutare le persone a sentirsi meno sole e celebrare lo sforzo collettivo che la città di Milano sta sostenendo. Uno spirito condiviso da illustratori, designer, fumettisti italiani, i quali hanno creato abbracci in formato digitale. Opere uniche e inedite che possono essere spedite utilizzando la propria mail. AbbracciaMI, infatti, con al direzione artistica della Scuola Internazionale di Comics e il patrocinio di AI (Associazione Autori di Immagini), dispone di un sito dove si possono trovare tutte le immagini realizzate dagli artisti. Per Marco Moretti, Executive Chairman di Fandango Club, è fondamentale mostrare gratitudine nei confronti della Croce Rossa.

Tra gli autori, i grandi nomi del panorama del disegno italiano: Giuseppe Camuncoli, Paolo D’Altan, Luca Usai, Alessandra Scandella, Christian Dellavedova, Silvano Scolari. Le opere che oggi troviamo online saranno poi esposte fisicamente e vendute in occasione di una mostra dedicata all’interno della prossima edizione di Milano Games Week-Cartoomics. Il ricavato raccolto sarà interamente devoluto alla Croce Rossa di Milano.

Inoltre, Fandango Club sta preparando la “Festa degli Abbracci”, un grande evento di piazza che simboleggerà un momento di rinascita per la città e un riconoscimento nei confronti di chi è stato in prima linea per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

DI-SEGNALI: Un’asta solidale per l’Ospedale di Begamo

La Marco Lucchetti Art Gallery di Lugano inaugura oggi un’asta solidale, “DI-SEGNALI per loro”, per supportare l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sino al 3 giugno, verranno battute più di cento opere di fumettisti e illustratori donate dagli artisti e realizzate durante il lockdown.

Sono numerosi i personaggi del fumetto italiano che hanno voluto dimostrare quanto si possa essere coesi in questo momento difficile, dalla penna di Diabolik, Beniamino Delvecchio, a Milo Manara, Laura Zuccheri, Silvia Ziche, Gabriele Bellotto, Simone Bianchi, Tanino Liberatore, Muscatiello Antonio.

La base d’asta è a partire dai 50 euro e la raccolta devoluta direttamente all’Ospedale Papa Giovanni XXIII. L’iniziativa è stata ispirata e sostenuta dal Maestro Bruno Bozzetto, sviluppata dalla Marco Lucchetti Art Gallery in collaborazione con l’ARF di Roma, la casa d’Aste Catawiki, il COMICON di Napoli, Inventario di Bologna le Librerie SuperGULP e con Claudio Curcio, Luca Mencaroni, Giuseppe Palumbo e Renato Presta.