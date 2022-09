Artiste in fumetto: la nuova serie di graphic novel dello Smithsonian

Lo Smithsonian American Art Museum ha pubblicato online Drawn to Art: Ten Tales of Inspiring Women Artists, una nuova serie di 10 brevi fumetti dedicati ad altrettante artiste le cui opere d’arte sono incluse nella collezione permanente dell’istituzione: Judy Baca, Tiffany Chung, Sonya Clark, Sarah Goodridge, Ester Hernandez, Loïs Mailou Jones, Nellie Mae Rowe, Augusta Savage, Jaune Quick-To-See Smith (Confederated Salish e Kootenai Nation) e Kay WalkingStick (Cherokee Nation). A realizzare le graphic novel, 10 studenti illustratori del Ringling College of Art and Design: Stephanie Bravo, Rebe Chen, Micah Eubanks, Elisia Fernandez, Aleyah Lyon, Susie O’Connor, Abigail Rajunov, Oliver Stephenson, Maddy Williams-Solberg e Madi Wong.

Obiettivo del progetto è fornire ai lettori in età scolare e agli amanti dell’arte di qualsiasi età un’opportunità non solo di conoscere alcuni aspetti della storia dell’arte meno noti ma anche identificarsi con le lotte sociali e culturali portate avanti dalle artiste. Si va da Nellie Mae Rowe, una delle prime donne nere autodidatte a essere ampiamente celebrata per la sua arte, a Kay WalkingStick, le cui origini irlandesi, scozzesi e Cherokee l’hanno spinta a trovare ispirazione nelle culture native, fino a Ester Hernandez, tra le principali artiste di El Movimiento, collettivo formatosi negli anni ’60 che diede impulso alle lotte femministe chicane.

Per gli studenti, invece, una preziosa esperienza per mettersi alla prova su un tema tanto affascinante quanto complesso, come quello della biografia. «Sono lieta di vedere prendere vita questa serie di fumetti», hanno affermato Stephanie Stebich, Margaret e Terry Stent, direttrici dello Smithsonian American Art Museum. «Questo progetto innovativo offre un’altra strada per i giovani, o chiunque sia interessato agli artisti e alle loro storie, per essere introdotti nella ricca collezione del museo e scoprire il potere dell’arte».

La prima serie di fumetti è stata presentata nel 2021 e raccontava le storie di Berenice Abbott, Anni Albers, Romaine Brooks, Maria Oakey Dewing, Carmen Herrera, Corita Kent, Edmonia Lewis, Kay Sekimachi, Alma Thomas e Mickalene Thomas. Adesso tutti i 20 fumetti sono visibili gratuitamente sul sito web del museo.