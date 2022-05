Storie da fazzoletto: Disegnetti Depressetti per la limited edition Tempo

Immancabili compagni delle nostre emozioni più forti, fondamentali per raffreddori e allergie di stagione ma anche in caso di spuntini improvvisati, di cambi di gomme dell’auto o dello scooter e di migliaia di altre situazioni quotidiane, i fazzoletti Tempo sono sempre lì, pronti a sostenerci e a offrirsi generosamente, nella loro iconica confezione blu che, da oggi, sarà un po’ più colorata. Tempo ha infatti presentato la nuova limited edition degli storici pacchetti, reinterpreta dalla pagina Instagram Disegnetti Depressetti e dedicata al caleidoscopico mondo dei sentimenti.

Una tazza di caffe fumante per affrontare il lunedì mattina, una altalena altalenante come l’umore, un cuore spezzato sul quale cresce un fiore perché dopo la pioggia esce il sole, «La sfida di questa collaborazione è stata riuscire a trasmettere queste sensazioni all’interno dello spazio di un pacchetto di fazzoletti, riuscendo a trasmettere messaggi universali, in cui qualsiasi persona si possa riconoscere», ha spiegato Elisa Shori, illustratrice vicentina che, dalla fine del 2019, anima Disegnetti Depressetti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disegnetti Depressetti (@disegnetti_depressetti)

La pagina Instagram con il tempo è riuscita a creare uno stile riconoscibile, identificativo e, soprattutto, di prossimità con gli utenti, dando sfogo alla quarter-life crisis e ai suoi pensieri più disparati. In poco tempo l’account ha raccolto un affezionatissimo seguito, formato principalmente da millenials e GEN Z e, oggi, è seguitissimo: 254mila follower.

La limited edition pensata per Tempo esalta le emozioni, pur mantenendo una linea grafica essenziale, celebrandole nelle loro sfaccettature. Sei le illustrazioni, che rappresentano l’approccio immediato, ironico, schietto e profondamente reale di Disegnetti Depressetti, la cui mano abbina diverse palette a disegni dalle linee semplici ma al contempo fortemente espressivi e ricchi di significato.

La nuova limited edition Tempo con Disegnetti Depressetti sarà presentata durante il DESIGN PRIDE, la street parade che animerà le vie della città in programma mercoledì, 8 giugno 2022, in occasione della Milano Design Week. In piazza Affari Elisa Shori incontrerà i suoi follower all’interno di uno speciale e interattivo set up ispirato alle sei illustrazioni della limited edition, invitandoli a scoprire i nuovi pack dall’immaginario pieno di colore. La collezione sarà a scaffale da giugno a settembre.