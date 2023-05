Dopo il grande successo dell’edizione 2022, che ha accolto più di 10mila visitatori, il nuovo appuntamento di PAW CHEW GO, in programma per il weekend del 6 maggio 2023, vede lo spazio Base Milano abitato da una serie di appuntamenti che aprono le porte del mondo variegato e variopinto dell’illustrazione e dell’editoria. Il festival – il cui nome sta letteralmente per “mangiucchiare qualcosa, rimuginare, assaporare lasciandosi ispirare da quello che si vede e poi, al limite, sputare”, come si legge sul sito dell’evento – presenta una grande mostra mercato con oltre 120 illustratori e una serie di eventi collaterali, incontri, dibattiti, presentazioni di libri illustrati e momenti di portfolio review con autorevoli voci del mondo della comunicazione.

Tra gli ospiti presenti, troviamo da Olimpia Zagnoli a LRNZ, da Adriano Attus a Stefano Cipolla, e poi Stefano D’Isa, Paolo Bacilieri a Emi Ligabue. Gli incontri saranno moderati da Simone Sbarbati e Antonio Cornacchia, i libri presentati da Enea Brigatti, Livia Satriano, Giada Arena, Livia Michela Caradonna, Sarah Mazzetti e Vincenzo Filosa. In programma anche workshop di legatoria, incisione e stampa, attività per i più piccoli e un bookshop con pubblicazioni da tutto il mondo.

Per tutto il weekend sarà inoltre possibile visitare la mostra dedicata a Eleonora Marton, e domenica 7 maggio alle 19:30 si terrà l’importante appuntamento con l’asta benefica a sostegno di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, in ricordo di Elena Xausa, grande professionista del mondo dell’illustrazione e amica del festival, che è mancata lo scorso novembre 2022.

Infine, la programmazione musicale di sabato 6 maggio è firmata da MI AMI e prevede un DJ set di Familia Povera con live painting di Sara Priorelli, un concerto di So Beast con live painting di Alessandro Baronciani, un DJ set di Ciao! Discoteca Italiana con live painting di Sarah Mazzetti.

L’illustrazione, sia grafica che di lento processo manuale, utilizzata meramente come screensaver o in versione meme, come opera d’arte destinata al museo o come schizzo da banco, si conferma uno dei media contemporanei più esplorati e dagli utilizzi infiniti. Da conoscere, esplorare e lasciare parlare al posto nostro, quando le parole vengono a meno.