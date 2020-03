iorestoacasa con La Tram

La Tram (Margherita Tramutoli) vive a Livorno, nasce a Potenza e studia a Napoli, laureandosi in Sviluppo e Cooperazione Internazionale all’Orientale e in Fumetto e colorazione digitale alla Scuola Italiana di Comix. Lavora per anni come grafica per la cooperazione internazionale (Unesco, CCIVS France oltre ad agenzie e ONG italiane e internazionali) per poi approdare all’illustrazione e al fumetto. Come illustratrice collabora con Corriere della Sera, Il Manifesto, Jacobin Italia, L’Espresso, Linus. Tra i suoi volumi, illustrati e a fumetti, “Bandierine-Tutta una storia di Resistenze” (Barta Edizioni), “Il Libro della Giungla” (Kleiner Flug), “L’Ecologia spiegata ai bambini” (Beccogiallo) e “Post Pink” (Feltrinelli Comics). Il suo ultimo lavoro illustrato, “Medusa, l’altro volto del mito”, è stato scritto da Sabina Colloredo e pubblicato da DeAgostini.

Insegna Teoria del colore alla The Sign – Comics & Arts Academy di Firenze.