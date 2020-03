I fumetti di Feltrinelli Comics per affrontare la quarantena

Ci sono tante attività e iniziative pensate per questi giorni difficili – ve ne abbiamo proposta qualcuna qui. Anche i fan del fumetto meritano la giusta compagnia durante il periodo di quarantena. Per supportare lettori e lettrici di graphic novel nelle settimane in cui è opportuno restare in casa, Feltrinelli Comics mette gratuitamente a disposizione alcune delle sue storie più amate, con l’iniziativa #aCasaFeltrinelliComics: ogni settimana, due fumetti digitali gratuiti.

I primi fumetti Feltrinelli Comics sono già disponibili per il download

Fino al 23 marzo sarà possibile scaricare due grandi successi editi da FeltrinelliComics: ll pesce di lana e altre storie abbastanza belle (alcune anche molto belle, non tante, solo alcune) di Maryjane J. Jayne di Tito Faraci & Sio e La fine della ragione di Roberto Recchioni. Il primo è l’irriverente raccolta di racconti di Maryjane J. Jane, personaggio fittizio vissuto a cavallo fra il Diciannovesimo e il Ventesimo secolo. Il secondo è ambientato in un nuovo Medioevo, in cui l’unico sapere rimasto è la saggezza popolare e la scienza è considerata un crimine. In questo contesto, una madre è disposta a tutto pur di aiutare la figlia gravemente malata.

È possibile scaricare i fumetti a questi link:

– Il pesce di lana… dal sito di Kobo, e sul sito della Feltrinelli

– La fine della ragione, sempre sia su Kobo che su Feltrinelli.

Il calendario dei prossimi fumetti Feltrinelli Comics da scaricare

Li avete già letti e adorati? Preferite un altro genere? Allora non vi resta che segnarvi le nuove date del calendario di #aCasaFeltrinelliComics, che accontenta tutti i gusti. Qui tutti gli appuntamenti. Dal 24 al 30 marzo chi ama il mondo del calcio non può perdere Zlatan. Un viaggio dove comincia il mito di Paolo Castaldi. L’autore è arrivato fino a Rosengård, città natale del campione Zlatan Ibraimovic, in un viaggio-reportage che racconta le difficili origini della leggenda, con la guerra in Jugoslavia a fare da sfondo. La stessa settimana sarà disponibile anche …E noi dove eravamo? di Silvia Ziche. Lucrezia, uno dei personaggi più amati di Ziche, dialoga con le donne del passato, per interrogarsi non senza ironia sul ruolo (marginale) che queste hanno avuto nella storia, e su quello (fondamentale) che devono rivestire nel presente.

Ultimo appuntamento dal 31 marzo al 6 aprile. Dopo il successo dell’omonimo spettacolo teatrale di Daniele Fabbri, Il timido anticristo diventa un fumetto di Daniele Fabbri e Stefano Antonucci, con i disegni di Boscarol. Una graphic novel spiazzante e irriverente che riflette sulla scelta del protagonista di distaccarsi dalla fede che gli è stata inculcata da giovane.

Un regalo di compleanno per i dieci anni dell’amato Panda. Questo è A Panda piace…questo nuovo libro di Giacomo Bevilacqua. Vignette inedite e rivisitazioni di quelle più note, una storia a fumetti, e qualche incursione degli amici Leo Ortolani, Sio e Zerocalcare.