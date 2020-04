Avete già fatto un giro sui profili social di Fondazione Merz, che il 29 aprile festeggerà i 15 anni di attività, Pinacoteca Agnelli e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, che proprio oggi, 6 aprile, festeggia il 25mo anniversario della sua nascita?

Ecco che cosa potete trovare.

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

In una lettera diffusa oggi Patrizia Sandretto Re Rebaudengo così ricorda la nascita della Fondazione: «Il 6 aprile del 1995, con mio marito Agostino e i miei genitori, firmavamo a Torino l’atto costitutivo di una nuova istituzione che univa i nostri nomi all’arte, a una serie di responsabilità, missioni e propositi assunti “per l’arte”. Ero felice. Avevo fortemente voluto quel passaggio dalla collezione privata alla dimensione aperta e condivisa della Fondazione».

La lettera prosegue ricordando tante delle tappe importanti che hanno costellato l’attività della Fondazione, come nel 2002 si cui Patrizia Sandretto ricorda: «Estate. La sede di Torino, progettata dall’architetto Claudio Silvestrin, sarebbe stata inaugurata di lì a poco. C’è il sole. La luce filtra e si espande all’interno. Arriva in visita Harald Szeemann che ha appena curato due Biennali, a Venezia nel 2001 e nel 1999. Entriamo, attraversiamo le sale. Mi sembra che quell’uomo alto e sorridente, quel curatore leggendario, tenga a battesimo lo spazio, il nostro progetto».

Tornado al presente, in questo periodo di emergenza sanitaria, la Fondazione Sandretto è stata le prime istituzioni a ripensare la propria presenza online, annunciata da un video della fondatrice sui social, che avevamo riportato qui.

La Fondazione ha trasformato l’hashtag #OccupySandretto in #OccupyCasaTua e, sul sito della Fondazione e sui suoi accunt Instagram e Facebook, prosegue con la iniziative annunciate per queste settimane, sviluppate in collaborazione con il dipartimento educativo della Fondazione: Try This at Home con l’e-book in italiano e inglese Art at Times (che potete scaricare gratuitamente qui): una mappa interattiva per esplorare il mondo dell’arte contemporanea, disponibile in italiano e in inglese; La vita della mostra, una serie di post dedicati alla mostra allestita Aletheia di Berlinde De Bruyckere con laboratori per scuole e famiglie, performance di studenti, corsi di formazione per insegnanti realizzati nelle sale prima del lock down; Let’s read realizzato insieme alle Biblioteche Civiche Torinesi dedicato alla lettura e, infine, I Speak Contemporary, un «progetto di e-learning per avvicinare all’arte contemporanea utilizzando la lingua inglese, nato nell’ambito del Progetto Diderot, realizzato dalla Fondazione CRT. Sul sito del progetto sono disponibili le video lezioni dedicate a sei artisti contemporanei: Maurizio Cattelan, Gabriel Kuri, Ragnar Kjartansson, Goschka Macuga, Paola Pivi e Hans-Peter Feldmann. Il sito contiene video, testi di approfondimento, laboratori, un ricco archivio di immagini e link e un blog. Alla pagina Instagram @Ispeakcontemporary troverete nuovi contenuti, focus su opere, mostre e artisti e interviste a studenti e insegnanti», ha spiegato la Fondazione.

Fondazione Merz

Il 29 aprile la Fondazione Merz festeggerà il 15mo “compleanno” e su Instagram sta riproponendo una serie di contenuti con hastag #FondazioneMerzRewind per ripercorrere la propria storia, con «immagini e video dall’archivio della Fondazione, che includono mostre passate, opere degli artisti esposti e una selezione di lavori di Mario e Marisa Merz».

Quando la situazione generale lo permetterà sarà anche annunciata la nuova data di inaugurazione, in origine prevista per il 19 marzo, della collettiva “Push the Limits”, a cura di Beatrice Merz e Claudia Gioia, con opere di Rosa Barba, Sophie Calle, Katharina Grosse, Shilpa Gupta, Mona Hatoum, Jenny Holzer, Emily Jacir, Bouchra Khalili, Barbara Kruger, Cinthia Marcelle, Shirin Neshat, Maria Papadimitriou, Pamela Rosenkranz, Chiharu Shiota, Fiona Tan, Carrie Mae Weems, Sue Williamson.

Pinacoteca Agnelli

La Pinacoteca Agnelli propone una serie di iniziative sui canali social Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, dove sono presenti sia nuovi post sia materiale d’archivio e dedicato a mostre e iniziative concluse.

«Vi invitiamo a seguirci per scoprire di più su Giornate della Creatività Virtuali, quiz, take over, approfondimenti sulla Collezione Agnelli a cura della direttrice Marcella Pralormo, conversazioni sul collezionismo e interviste ai curatori delle mostre, Playlist musicali su Spotify e molto altro», si legge nel sito della Pinacoteca.

Su Spotify potete trovare Radio Pinacoteca Agnelli, con una lunga serie di brani musicali dedicati alle opere d’arte e altri dedicati al complesso periodo attuale.