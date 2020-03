Sono molte le piattaforme culturali che, a partire dalla nuova ordinanza del governo che ha imposto ai musei la chiusura al pubblico, hanno deciso di mettere il digitale al servizio dei cittadini. Ci sono però alcuni progetti online, come quello di Google Arts & Culture e di Haltadefinizione, che vivono sul web già da parecchi anni e che, ora più che mai, possiamo scoprire per avere compagnia in questi giorni che ci fanno sentire un po’ orfani del nostro amore per la cultura.

A spasso per musei di tutto il mondo, grazie Google Arts & Culture

Arts & Culture è un progetto lanciato da Google nel 2011 ed è nato come una raccolta online di immagini in alta risoluzione di opere d’arte. La piattaforma sfrutta inoltre la tecnologia dello StreetView per permettere ai suoi ospiti di fruire di una visita virtuale in alcuni dei musei più importanti del mondo. Ecco allora che in un attimo veniamo catapultati negli eclettici corridoi del Musée d’Orsay, sotto l’ampia vetrata del British Museum o fra le mura dense di storia della Galleria degli Uffizi e del Museo di Capodimonte di Napoli Meticolose e approfondite didascalie sono poi aggiunte al materiale fotografico, in modo da non privare lo spettatore di quell’interazione che, ogni giorno, gli operatori del mondo culturale cercano di sviluppare con il loro pubblico. Un metodo per visitare un museo che non è certo convenzionale ma utile a impiegare quello che in questi giorni ci sembra essere un tempo inesauribile.

Google Arts & Culture mette inoltre a disposizione alcune interessanti storie legate al mondo della cultura, dandoci così l’opportunità di scoprirne dettagli e trame inaspettate.

Haltadefinzione

Un altro portale che ci regala la preziosa opportunità di ammirare da vicino alcuni dei più grandi capolavori italiani è Haltadefinizione. La piattaforma digitale ha infatti creato, dal 2005, un modo per osservare in altissima risoluzione le opere d’arte di alcuni fra i più influenti pittori italiani. Inoltre, come suggerisce il sito stesso «L’image bank di Haltadefinizione è una risorsa creativa non solo per i professionisti di editoria, pubblicità, media e marketing, ma anche per tutti gli operatori del vastissimo mondo legato alla cultura. Immagini uniche per mostre, libri, riviste, siti web, giornali, televisione e cinema, per un nuovo approccio all’arte e alla sua valorizzazione

Insomma, accogliere l’invito digitale #iorestoacasa potrebbe rivelarsi un buon modo per recuperare, ampliare o mantenere saldo il nostro amore per la cultura. Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative e i progetti presentati dai musei e dalle istituzioni culturali nell’ambito della campagna #iorestoacasa, potete seguire la nostra pagina dedicata. Mentre qui potrete scaricare gratuitamente i pdf di exibart onpaper. Un nostro regalo per sentirci meno soli.