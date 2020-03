iorestoacasa con exibart, che vi regala gli ultimi numeri onpaper

In questi giorni un po’ complicati e molto strani per tutti, vogliamo farvi sapere che noi ci siamo. Anche se sembra che tutto sia fermo, in realtà possiamo dirvi con certezza che la situazione, almeno dalle parti dell’arte e della cultura, è tutt’altro che immobile. E, infatti, le informazioni continuano a scorrere a ritmi rapidissimi, perché di cose di cui scrivere e da vedere – anche se a distanza di schermo – ne stanno succedendo molte. E allora, oltre a seguire il flusso degli eventi sulle pagine in costante aggiornamento del nostro sito e a tenervi aggiornati sulle numerose iniziative di #iorestoacasa con exibart, da oggi potete anche sfogliare liberamente i pdf degli ultimi numeri di exbart onpaper, dal 99 al 106, che potete scaricare senza alcun costo. Un regalo della redazione a tutti i nostri affezionati lettori, sperando che possiate sentirvi un po’ meno soli, in nostra compagnia.

Per scaricare i pdf di exibart onpaper gratuitamente, potete cliccare qui.