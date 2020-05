Le canzoni per il 1 maggio nella nostra playlist Spotify

I giorni di quarantena scorrono più o meno tutti uguali. Eppure oggi è la Festa dei Lavoratori e delle Lavoratrici, e merita di essere celebrata. Anche se gli eventi di piazza sono annullati, abbiamo pensato di rompere il silenzio e di riempirlo di musica, per non perdere lo spirito. Il tema? Ovviamente il lavoro, ma anche la libertà; l’importanza di battersi per i propri diritti, ma anche di canticchiare canzoncine leggere. Il risultato è la nostra playlist di Spotify: una raccolta di canzoni ispirate al 1 Maggio, come un concertone casalingo che potrete ascoltare tutte le volte che vi va.

La line-up è tutta particolare, e sfrutta al massimo la possibilità di radunare sul palco domestico chiunque ci venga in mente di interpellare. Riecco così Francesco Guccini, nonostante le sue promesse di non imbracciare più la chitarra. La sua esibizione de La locomotiva potrebbe concludersi giusto prima dell’intervento dei The National, che hanno un messaggio per noi che torniamo a casa, dopo quelle infinite giornate di lavoro, ci guardiamo allo specchio e diciamo: Baby We’ll be fine.

Se siete finiti nella giungla di TikTok, non potete non ascoltare Working Bitch, colonna sonora di simpatici sketch in cui gli utenti sono alle prese con lavori improbabili. C’è anche lei nella nostra playlist, e che ci crediate o no, fa compagnia ad Another Brick in The Wall dei Pink Floyd. Stona? Neanche troppo. Il concertone è fatto anche di questo: un’occasione per mescolare i gusti, scoprire nuovi ritmi e rispolverarne di vecchi.

Il resto ve lo facciamo ascoltare. Godetevi la musica e questa giornata di festa. Auguri dalla redazione di exibart!