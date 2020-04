In queste settimane di lockdown il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato ha dato vita a Centro Pecci Extra, che ha potenziato la sua web tv, nata nel 2016, e un lavoro all’esterno del museo con vari artisti coinvolti nella realizzazione di una bandiera, tra i quali Marinella Senatore, Nico Vascellari, Marzia Migliora, Eva Marisaldi, Flavio Favelli, Marcello Maloberti, Elisabetta Benassi.



Il museo si prepara ora alla riapertura, il 18 maggio, con la “The Missing Planet”, la mostra rimasta chiusa in questi mesi, un progetto di Adrian Paci, una serie di attività per le famiglia e ingressi sempre gratuiti fino a fine luglio.

Cristiana Perrella, Direttrice del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, ci racconta come il Centro Pecci sta affrontando questo momento e i progetti per il prossimo futuro.

Dal 18 maggio gli spazi museali potranno riaprire al pubblico. Quali sono i programmi del Centro Pecci per la riapertura? Che cosa cambierà per i visitatori?

«Il museo ha spazi grandi, nella quotidianità non credo cambierà molto, tranne ovviamente seguire le procedure di sicurezza indicate, come la misurazione della temperatura ai visitatori, la messa a disposizione di disinfettanti e la sanificazione degli ambienti.

Abbiamo pensato di dedicare alcune delle sale espositive alle attività di laboratorio in modo da poterle realizzare in piena sicurezza e con le distanze necessarie.

I musei riaprono prima delle scuole e credo sia importante essere in grado di offrire al maggior numero possibile di bambini e alle loro famiglie l’occasione di fare cose stimolanti, stare insieme e allo stesso tempo di sentirsi al sicuro.

Credo che i musei potrebbero essere quest’estate dei luoghi di rifugio, per questo, dalla riapertura fino a luglio, l’ingresso al Centro Pecci sarà gratuito».

Quali progetti espositivi realizzerete che segneranno la riapertura del Centro Peccipecci riapertura?

«Riapriamo con la mostra “The Missing Planet”, dedicata all’arte post-sovietica dalla nostra collezione e da altre importanti raccolte internazionali, curata da Marco Scotini e Stefano Pezzato. Doveva chiudere il 4 maggio ma l’abbiamo prorogata per recuperare il periodo di chiusura.

Con la riapertura presentiamo inoltre un lavoro di Adrian Paci, Interregnum, un film di montaggio dedicato alle cerimonie d’addio ai dittatori dei paesi comunisti che dialoga con la mostra in corso.

Esporremo poi all’interno tutte le bandiere realizzate in questi mesi, che saranno oggetto di un laboratorio per i bambini e, infine, dovremmo inaugurare una nuova mostra fotografica, dedicata in particolare, ma non solo, al pubblico giovane. Per questo progetto, però, stiamo ancora cercando di capire come gestire la logistica.

Le mostre già annunciate del programma 2020 sono posticipate all’autunno e alcune a inizio 2021. Non è solo una questione di possibilità di realizzarle o meno, credo vada anche valutata l’opportunità di presentare ora progetti impegnativi dal punto di vista della produzione. L’attenzione per noi nei prossimi mesi va tutta ad approfondire il rapporto diretto con il nostro pubblico di prossimità, a migliorare l’accessibilità per tutti ai nostri programmi, a immaginarne di nuovi che rispondano alle nuove esigenze, continuando a utilizzare il digitale per dialogare con chi non può venire da noi».

Durante le settimane di lockdown il Centro Pecci ha dato vita a Centro Pecci Extra, in cui ha potenziato la sua web tv pubblicando un contenuto al giorno. La vostra web tv è un progetto che esiste dal 2016. Può riassumerci brevemente gli obiettivi con cui è nata e come è cambiata nel tempo, soprattutto come ha lavorato in queste settimane?

«La web tv è nata con la riapertura del museo dopo il suo ampliamento a testimonianza dell’intenzione di configurare il Centro Pecci sempre più come un luogo di trasmissione di idee e di attivazione di dibattito al di là dei suoi confini fisici, territoriali. Negli ultimi due anni abbiamo lavorato molto a rafforzarla e professionalizzarla, avendo principalmente tre obiettivi: rendere accessibili i video del nostro archivio, che testimoniano la storia trentennale del museo, documentare la nostra attività attuale, in tutte le sue forme, e approfondirne i temi con interviste, backstage, ma anche con materiali girati fuori dal museo, ad esempio negli studi degli artisti.

Con la chiusura imposta dall’epidemia, la web tv ci è sembrata lo strumento ideale per continuare a rimanere attivi, avere una voce, dare ciò che abbiamo da offrire, anche se in forma diversa».

Quali contenuti avete proposto in queste settimane?

«Abbiamo intensificato la programmazione della nostra web tv mettendo online un nuovo contenuto al giorno, che da quel momento resta sempre disponibile nella nostra library.

Nel primo mese la nostra attività è stata essenzialmente di broadcasting, di condivisione di materiali girati in precedenza, che sono stati montati però appositamente, poi abbiamo iniziato a cercare una maggiore interazione con chi ci segue attraverso degli incontri in diretta con la possibilità per il pubblico di fare domande o con dei “tutorial”, dedicati ai bambini ma non solo, in cui artisti mostrano come realizzare piccole opere che poi ci possono essere inviate e che noi pubblichiamo sui social.

Dall’inizio, inoltre, abbiamo dedicato un giorno a settimana alle realtà indipendenti che operano nel campo dell’arte in Toscana, chiedendo loro di raccontarsi, usando i nostri canali per far conoscere il loro progetto. Abbiamo mantenuto internet, e dunque il nostro sito, come luogo principale della nostra attività che abbiamo poi rispecchiato, comunicato, ulteriormente trasmesso attraverso i social».

Di Centro Pecci Extra fa parte anche la serie delle bandiere, come è nata?

«Non volevamo rinunciare ad un’azione nel mondo reale, in qualche modo ci consolava l’idea di poter comunque dare un segno fisico di resistenza e di speranza. Perciò ogni settimana abbiamo chiesto a un artista di disegnare una bandiera che poi abbiamo issato davanti al museo chiuso. Gli artisti hanno tutti risposto con entusiasmo: Marinella Senatore, Nico Vascellari, Marzia Migliora, Eva Marisaldi, Flavio Favelli, Marcello Maloberti, Elisabetta Benassi…».

Che risposte avete avuto dal pubblico in questo periodo? Che ruolo assumeranno le iniziative online dopo la fine del lockdown per il Centro Pecci?

«E’ aumentato il numero di chi ci segue e sono aumentate le interazioni. Alcuni ci hanno scritto di essersi rivisti nei video vintage che abbiamo messo online, ad esempio quello in cui Bruno Munari, che ha progettato la didattica museale del Centro Pecci dalla sua apertura, spiega uno dei suoi laboratori ai bambini. Questo periodo di chiusura ci ha stimolato a una forte accelerazione nella produzione di contenuti nuovi e nella digitalizzazione di quelli ancora analogici. Con la riapertura vorremmo ripensare il nostro sito per valorizzare questi materiali e renderne più semplice l’accesso, visto che iniziano ad essere una risorsa notevole. La web tv, ovviamente, continuerà il suo lavoro e stiamo pensando di trasferirvi permanentemente almeno una parte del nostro public program. Le dirette funzionano e ci permettono di ampliare molto il pubblico che riusciamo a raggiungere».