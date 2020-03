iorestoacasa: online migliaia di contenuti dell’Istituto Luce Cinecittà

Anche l’Istituto Luce Cinecittà aderisce alla campagna nazionale promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo #IoRestoaCasa, portando nelle case di tutti gli italiani una fitta offerta di contenuti digitali provenienti dal suo archivio. Si tratta di un tesoro immenso, oltre 70mila video d’archivio dagli anni ‘10 ad oggi e 400 mila fotografie in alta risoluzione.

Quello dell’Istituto Luce Cinecittà è uno degli archivi visivi più grandi al mondo dove gli spettatori e i visitatori hanno la possibilità di sondare ogni campo del sapere: cinema, arti, storia, politica, sport, attualità. Saranno fruibili a tutti i contenuti del portale archivioluce.com, ora che spettatori e visitatori non hanno possibilità di accedere ai luoghi della cultura.

Verranno, inoltre, pubblicati giornalmente dalla redazione dell’archivio, nuovi contenuti incentrati su avvenimenti e personaggi rilevanti. La rubrica Cinemobile, si dedicherà invece a una serie di viaggi virtuali in Italia e per il mondo compiuti tra la fine degli anni Venti e i primi anni Trenta. I contenuti di questa sezione, per la maggior parte inediti, sono documenti muti e poi sonorizzati a cura della Redazione dell’Archivio.

Sul sito di 8 ½ – Numeri, visioni e prospettive del cinema italiano, la rivista di approfondimento dedicata al cinema italiano edito da Luce Cinecittà, è possibile scaricare gratuitamente tutti i numeri arretrati della rivista, dal n.1 al n. 47, con contenuti e grafiche esclusive.

“Cinecittà si Mostra”, l’esposizione negli Studi di Cinecittà che racconta la storia della “Fabbrica dei Sogni” del cinema italiano, lancia sui propri profili Facebook, Instagram e Twitter la campagna social A casa con Cinecittà. I post, creati direttamente dal dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra, conterranno materiali scaricabili in video, audio e testi per tutte le età. Tra gli argomenti proposti: la scenografia (con un crucipuzzle e foto di set), lo storyboard, i costumi (con una scheda e una speciale raccolta di aneddoti), un focus sul cinema accessibile in LIS, la lingua dei segni, tutto su cinecittasimostra.it.

Un’ occasione unica che darà la possibilità di ridere con i grandi comici, approfondire con i ritratti di registi, letterati, artisti, i protagonisti di un secolo di cultura o ancora muoversi, con le centinaia di ore di filmati del più grande viaggiatore del nostro cinema, Folco Quilici (Ferrara, 9 aprile 1930 – Orvieto, 24 febbraio 2018).

Tra i contenuti video che è possibile visionare sul sito dell’Archivio, segnaliamo il filmato dedicato a Raffaello e la Fornarina, protagonisti di una grandissima mostra e la storica partita Lazio-Juventus del 1961, uno dei più grandi match del passato.

Come ha recentemente affermato Liliana Segre «Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare». Ricordare quello che eravamo, per non dimenticarci mai chi siamo, anche in un momento particolare come quello che stiamo attraversando.

Per seguire tutte le iniziative legate alla campagna #iorestoacasa, potete cliccare qui.