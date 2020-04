‘Weird Sensations feels good’: l’ASMR all’ArkDes di Stoccolma

“Weird Sensations feels good“: l’ArkDes – Sweden’s National Centre for Architecture and Design di Stoccolma presenta la prima mostra in museo con opere della cultura ASMR: lavori audiovisivi, oggetti di design e app invitano il pubblico in un percorso concepito come una “comfort zone” totale.

Lo chiamano orgasmo cerebrale: è l’ormai celebre l’ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response), in realtà una sensazione di formicolio accompagnata da uno stato di benessere e rilassamento mentale, provocato da uno stimolo esterno di natura sensoriale – visiva, uditiva o tattile (l’esempio più classico, una voce che sussurra lentamente all’orecchio).

Diventato in pochi anni un fenomeno planetario, l’ASMR si è innestato e diffuso rapidamente nel web, incanalandosi in una vasta gamma di espressioni – dai tutorial per creare, guardare e “ascoltare” lo slime (per chi non avesse figli minori: una pasta morbida ricavata dal Guar, gomma vegetale), all’universo sconfinato di YouTuber che giornalmente danno appuntamento a milioni di follower per sedute online di eccitazione ASMR a bassa intensità. Dopo aver “conquistato” i media, compresi quelli eccellenti – BBC in primis – e il mondo della pubblicità (il video di IKEA sul letto Oddly ha più di due milioni e mezzo di visualizzazioni), l’ASMR varca ora, per la prima volta, le soglie di un museo.

Life with MaK definierar ASMR 💫 Även om det är svårt att defieniera ASMR vill vi försöka förklara lite mer vad det är för något. Eller snarare så ska #LifewithMaK få förklara!Life with MaK började skapa ASMR 2017 och blev snabbt en av världens största ASMRtister. I dag har hennes youtubekanal över 1,6 miljoner prenumeranter.Inför vårt virtuella vernissage av #konstigkänslakännsbra bad vi henne att definiera ASMR med sina egna ord.Nyfiken? På med favorithörlurarna och upplev vårt vernissage online på e-flux den 7 april från kl.17.00!💫 Although it's hard to define, we'll try to explain a little more about what ASMR is. Or rather, let's ask Life with MaK!Life with MaK started making ASMR in 2017 and quickly became one of the most well-known ASMRtists. She currently has more than 1.6 million subscribers on YouTube.Before the virtual vernissage of #weirdsensationfeelsgood we asked her to define ASMR in her own words.Tune into e-flux on April 7! RSVP here: Virtual Vernissage: 'Weird Sensation Feels Good' (tune-in live!) #arkdes #skeppskholmen #lifewithmak #eflux #asmr #asmreatingsounds Publiée par ArkDes sur Lundi 30 mars 2020

Il titolo della mostra “Weird Sensations feels good” si riferisce alla prima discussione online su questa sensazione nel 2007, successivamente coniata come “ASMR” da Jennifer Allen nel 2010. Il progetto, ospitato presso ArkDes – centro per l’architettura e il design di Stoccolma – è inevitabilmente trasversale e presenta una serie di opere della cultura ASMR globale di trenta “ASMRtists”: lavori audiovisivi in primis – come ad esempio il primo video sussurrato pubblicato su YouTube dall’ ASMRtist WhisperingLife – ma anche oggetti di design, tra cui l’unico prototipo di Artificial Skin per dispositivi mobili di Marc Teyssier. Non mancano le opere del famoso pittore e conduttore televisivo Bob Ross (1942-1995), considerato un precursore del fenomeno ASMR con i suoi video The Joy of Painting trasmessi su PBS.

Spiega il curatore, James Taylor-Foster “Sfruttando le stesse tecnologie che cerca di sovvertire – l’iper-connettività e Internet, lo schermo e le piattaforme di streaming – l’ASMR ritaglia una nicchia di gentilezza, cura, empatia e nuove forme di ospitalità online”. E continua: “La mostra utilizza l’ASMR come un veicolo per comprendere l’evoluzione dell’intimità digitale e le strutture emergenti del sentimento collettivo.” Intimità digitale versus distanza sociale: l’ASMR sembra racchiudere la quintessenza di questo nostro tempo, oggi più che mai fatto di solitudini forzate e collettive causa quarantene da Covid.

Ma nelle intenzioni, la mostra proporrebbe uno spostamento del fenomeno dalla solitudine degli schermi individuali allo spazio pubblico. Un principio che si traduce anche nell’allestimento, concepito in collaborazione con ETER Architects come un lungo cuscino a metà tra letto e panchina pubblica. L’obiettivo è sovvertire le logiche della classica visita museale e trasformare il percorso in un’esperienza di morbida “comfort zone”.

A detta del curatore gli ASMRst stanno “costruendo un movimento culturale che trascende la lingua e la cultura a favore dei sentimenti corporei”: è inevitabile pensare che un’arte con ASMR abbia il gioco facile, se non sporco. L’aspetto sensoriale, per quanto ammaliante, non rischia di rimanere un medium fine a se stesso, che ci fa restare accoccolati una volta di più nella nostra comfort zone abituale, se non torpore, mentale e fisico?

Un assunto ben diverso da come il corpo e gli stimoli sensoriali siano stati esplorati e utilizzati nell’arte. Il “Manifesto del tattilismo” di Marinetti ha quasi un secolo, mentre solo a voler “pescare” nell’ampia categoria “Performance”, il Tap e Touch Cinema di VALIE EXPORT (1960), partendo da tutt’altre premesse, la sapeva lunga su come utilizzare le sensazioni legate al tatto per trascinarci proprio al di fuori da ogni comfort zone possibile.

L’ ArkDes è attualmente chiuso a causa dell’emergenza Covid; il vernissage della mostra si è svolto perciò online il 7 aprile sulla piattaforma e-flux (è il primo video che trovate all’inizio di questa pagina) ed è annunciato come esperienza da fare ognuno davanti al proprio device, cuffie alla mano, anzi alle orecchie. Sono inoltre in programma visite curatoriali online, ma anche diverse possibilità di partecipazione virtuale da parte del pubblico, come l’archivio anonimo Archive of Feelings e un filtro Instagram disegnato da Irene Stracuzzi e PostNew.