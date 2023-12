C’è chi vive la vita senza imprevisti e chi convive con il costante ritardo. Anche nel periodo natalizio, quando i giorni frenetici che precedono la Vigilia scorrono troppo velocemente per riuscire a procurarsi tutti i regali necessari. Ad ogni modo: un libro va sempre bene, poiché non scade, non si esaurisce e non si consuma neanche dopo la prima lettura. Eccone qui 10, a tema artistico e non, selezionati tra le ultime uscite di svariate case editrici. Storia, politica, filosofia, attualità, viaggi e storie appassionanti: fatevi tentare.

Demetrio Paparoni, Come la politica condiziona l’arte

Chi potrebbe del resto negare che la vicenda di Arshile Gorky sia legata alla tragedia del popolo armeno e che l’Espressionismo astratto sia stato un’arte di matrice ebraica? Chi potrebbe pensare che non ci siano connessioni tra l’incoronazione di New York quale capitale del mondo dell’arte e gli eventi che hanno caratterizzato la scena politica internazionale nel 1956? Che relazione c’è tra il lavoro di Damien Hirst e l’ideologia di mercato dell’era post-ideologica? Che lezione ci viene dall’arte cinese degli ultimi decenni? Demetrio Paparoni, critico d’arte, curatore internazionale e fondatore della rivista Tema Celeste, torna sul panorama editoriale con uno sguardo disincantato che non risparmia dettagli sulle principali vicende di condizionamento della politica sull’arte. Come la politica condiziona l’arte consiste in un racconto che attraversa le pieghe più curiose di tutta la storia del Novecento a qualsiasi latitudine, restituendo un mondo animato di figure tormentate ma anche di personaggi senza scrupoli, di eroi e avventurieri. «Contestualmente alla rivoluzione telematica, l’arte sembra aver definitivamente rinunciato alla tensione etica che ha caratterizzato le avanguardie storiche», afferma l’autore nell’introduzione. «L’artista è comunque parte attiva della vita politica e sociale. È bene ricordare che tanto i totalitarismi quanto i sistemi democratici hanno utilizzato l’arte per legittimare la propria egemonia politica. Questo continua ancora ad accadere, seppure in forme diverse».

Come la politica condiziona l’arte

Demetrio Paparoni

Ponte alle Grazie

480 pagine

€ 24

https://www.ponteallegrazie.it/libro/come-la-politica-condiziona-larte-demetrio-paparoni-9788868338664.html

Nicolas Ballario, 100 luoghi del contemporaneo in Italia

È il must have per i neofiti dell’arte contemporanea, ma anche il memento per chi la materia la mastica da tempo. Nicolas Ballario, curatore e conduttore televisivo e radiofonico, ci offre «una sorta di guida ragionata, una finestra sull’arte contemporanea d’Italia ancora poco conosciuta, per consentire al grande pubblico di avvicinarsi a luoghi e manifestazioni artistiche ancora poco battute e sperimentare esperienze culturali trasformative». E allora inizia il viaggio (con una prefazione di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo) che esplora i grandi classici del contemporaneo – tra Castello di Rivoli, Collezione Guggenheim di Venezia, MAXXI di Roma – come chicche inaspettate disseminate per tutto lo stivale, da stazione dell’arte di Ulassai in Sardegna a Opera Bosco – Museo di Arte nella Natura di Calcata passando per Labirinto della Masone di Fontanellato. Un compendio che abbraccia il mondo dell’arte di oggi, articolandosi nel racconto di musei, gallerie, fondazioni, opere di arte pubblica, parchi e piazze.

100 LUOGHI DEL CONTEMPORANEO

IN ITALIA

A cura di Nicolas Ballario

24 ORE Cultura

272 pagine

200 illustrazioni

€ 70,00

https://www.24orecultura.com/libri-24-ore-cultura/100-luoghi-del-contemporaneo/

Alice Scornajenghi, ATTI PURI

Di certo non è il libro più tipicamente natalizio a cui si possa pensare, nonostante l’ambiguità fatta intendere dal titolo. Eppure, Atti Puri è il regalo più agropiccante che possiate fare. Un compendio di racconti porno e surreali, erotici e distopici, tra futuri prossimi e utopie ancora più vicine. Come nel primo racconto, ambientato in un mondo al contrario in cui gli ultimi esseri umani rimasti sulla faccia della Terra sono rinchiusi in uno zoo, sorvegliati da panda che, preoccupati per la loro estinzione imminente, cercano escamotage di tutti i tipi per convincerli a riprodursi. Alice Scornajenghi, autrice già presente nella collana Not con la fanzine di racconti erotici Ossì, continua a mettere in discussione la nostra idea di pornografia facendoci volare su mondi paralleli. Da non farsi sfuggire il brillante dettaglio della copertina vedo-non vedo (vedo!).



ATTI PURI

Alice Scornajenghi

Nero

15,00€

https://www.neroeditions.com/product/atti-puri/

Carlo Strinati, Breve Storia dell’Arte

Carlo Strinati, uno degli storici dell’arte italiani più interessanti della scena attuale, ci accompagna in un viaggio complesso e necessario dei luoghi, delle opere e degli autori più importanti dell’arte mondiale a partire dal mondo antico fino alle soglie dell’Illuminismo. Obiettivo del libro è quello di aiutarci a cogliere la ricchezza e complessità dell’esperienza creativa e artistica come rappresentazione centrale nella civiltà dell’umanità e della sua evoluzione attraverso la realizzazione di simboli e opere che hanno avuto la forza di legare le nostre esistenze a una visione rinnovata di bellezza. La ricca sequenza di immagini e testi critici va oltre il semplice resoconto storico e la cronaca dei fatti avvenuti e ci aiutano a entrare nel mondo dell’arte con uno spirito critico necessario che ci offra uno sguardo nuovo sulla meraviglia che l’arte ha prodotto nelle nostre civiltà.

Breve Storia dell’Arte

Carlo Strinati

Salani editore, 2023

https://www.salani.it/libri/breve-storia-dellarte-9788831008129

Luca Molinari, La meraviglia è di tutti

In un tempo in cui tutto richiede il “fattore wow”, tutto è puro artificio e spettacolarizzazione, tutto è chiamato a vendere (e a vendersi), che fine ha fatto il valore della meraviglia? Luca Molinari, curatore, critico e teorico dell’architettura, invita il lettore a rifiutare il ruolo di spettatore passivo per tornare a guardare le cose con amore e consapevolezza. A fare della meraviglia una pietra di inciampo, che ci fa rallentare il passo piuttosto che cercare l’immediatezza stupefacente, è proprio lo sguardo che si posa sui luoghi che abitiamo quotidianamente. È l’architettura anti monumentale contro l’architettura stravagante ed egotica da archistar, è l’atto di vivere e identificarci con i paesaggi e le città. Molinari prende le mosse dall’architettura per compiere un viaggio trasversale che lambisce arte e design, cronaca e sogno, visione e progetto.

Luca Molinari

La meraviglia è di tutti

Einaudi

https://www.einaudi.it/catalogo-libri/problemi-contemporanei/la-meraviglia-e-di-tutti-luca-molinari-9788806256937/

Marco Mancuso, Chimera

Cosa succederebbe se in un futuro i nostri corpi diventassero un ibrido tra carne e chip, tessuto organico e macchina? La realtà è che questo futuro è già qui e ce lo dimostra il nuovo libro di Marco Mancuso, Chimera. Il Corpo Espanso per una nuova ecosofia dell’arte, tra aneddoti recenti e confronti con creativi e progettisti del calibro di Heather Dewey-Hagborg, Marco Donnarumma, Sputniko!, Margherita Pevere, Neil Harbisson e Anouk Wipprecht. Mancuso, critico e studioso considerato una delle voci più autorevoli del panorama nazionale e internazionale, offre una radicale messa a sistema delle principali correnti del pensiero postumano, passando a rassegna con uno sguardo trasversale i campi dell’arte, dell’architettura, del design, della scienza e delle biotecnologie.

Marco Mancuso

Chimera

Il Corpo Espanso per una nuova ecosofia dell’arte, 2023

Mimesis Edizioni

Collana: Eterotopie

300 pagine

https://www.mimesisedizioni.it/libro/9791222302423

Claudio Pescio, Paradisi proibiti. Storia di sesso, alcol e droga nell’opera d’arte

Un viaggio nella storia dell’arte occidentale dal Quattrocento ai giorni nostri, attraverso la relazione necessaria e, spesso, proibita con tutti quegli elementi che le società del tempo censuravano o consideravano licenziosi. Il nudo come specchio del desiderio privato o provocazione pubblica rivela la complessa relazione tra l’immagine del corpo, le ambiguità di genere, i tabù, i desideri rivelati e negati, la morale pubblica e le passioni private. Insieme la relazione con l’alcool e le droghe ci porta a incontrare un mondo di paradisi artificiali che con la contemporaneità rivela la via di fuga e di ricerca per molti artisti che vogliono superare la barriera della realtà e di un mondo alienante. Il libro è un viaggio che indaga i margini e i confini più radicali, estremi e misteriosi in cui le buone norme della convivenza civile lasciano il campo all’immaginario misterioso e seducente del corpo, dell’eros e delle regole che vengono inevitabilmente sovvertite.

Paradisi proibiti. Storia di sesso, alcol e droga nell’opera d’arte

Claudio Pescio

Giunti, 2023

https://giunti.it/blogs/in-primo-piano/paradisi-proibiti-storie-di-sesso-alcol-e-droga-nelle-opere-darte

Enrico Morteo, Orsina Simona Pierini, Nelle case. Milan Interiors 1928-1978

Si potrebbe costruire una inedita storia dell’architettura e del gusto solo raccogliendo le centinaia di progetti per interni domestici prodotti negli ultimi due secoli grazie all’affermarsi della cultura borghese nelle metropoli del mondo. Il lavoro di Simona Pierini ed Enrico Morteo è un viaggio appassionante nei progetti d’interni domestici realizzati a Milano tra la fine degli anni Venti e gli anni Settanta del secolo passato grazie a un prezioso lavoro di ricerca, ridisegno, raccolta fotografica e selezione dei lavori più rappresentativi. Un volume ponderoso, per volume e qualità, che ci porta per mano dalla nascita del Movimento Moderno passando alla ricostruzione post-bellica e l’affermarsi di un nuovo gusto dell’abitare con gli anni del Boom Economico e l’avvento dell’architettura radicale. Un viaggio nella storia del costume e della società italiana oltre che nelle ricerche e progetti di almeno quattro generazioni di architetti e designer italiani.

Enrico Morteo, Orsina Simona Pierini

Nelle case. Milan Interiors 1928-1978

Hoepli, 2023

https://www.hoeplieditore.it/hoepli-catalogo/articolo/nelle-case-milan-interiors

Sophie Haydock, Le fiamme

Nella Vienna di inizio Novecento pare che tutto sembri possibile. Questo vale per gli uomini, unici privilegiati. In un ambiente Secessionista fervido di nuove istanze artistiche, Egon Schiele acquista rapidamente il centro dell’attenzione. Le fiamme, il romanzo storico di Sophie Haydock, racconta non solo la sua storia tormentata, ma soprattutto quella delle donne che entreranno in rotta di collisione con i suoi sentimenti. Loro sono Adele e Edith Harms, figlie di un ricco industriale, Gertie, la sorella minore, e Wally, una delle modelle di Klimt. Quattro figure diversissime, fiere e appassionate, le quattro muse di Schiele che diventano protagoniste di una storia avvincente, di dolore e riscatto.

Sophie Haydock, Le fiamme

Salani

544 pagine

€20,00

https://www.salani.it/libri/le-fiamme-9788831009676



Elisabetta Roncati, Arte Queer

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rizzolilibri (@rizzolilibri)

Volete scoprire la differenza tra genere e orientamento sessuale? Tra bisessualità e pansessualità? Volete orientarvi nella giungla di schwa e asterischi? Elisabetta Roncati, digital content creator e consulente artistica, inizia il suo libro Arte Queer con una disamina su tutte le definizioni e i neologismi oggi in circolo nel nostro parlato quotidiano ma non ancora compresi a fondo. Un punto di partenza seguito da cinquanta schede monografiche che provano a mettere in evidenza alcuni artisti e artiste internazionali che lavorano su temi di corpo, identità e minoranze, ascrivibili al grande termine-ombrello di queer. Una guida accessibile e piacevole che potete regalare anche a quel parente dalla cui testa non riuscite a stanare ancora certi pregiudizi…

Elisabetta Roncati, Arte Queer

Rizzoli

240 pagine

25 euro

https://www.rizzolilibri.it/libri/arte-queer/