In giro per festival: l’Italia da scoprire, tra teatro e arti performative

100 appuntamenti con il teatro e le arti performative, in lungo e in largo per l’Italia, Paese ricco di cultura e storia tutt’altro che immobili. Anzi, dai paesaggi di montagna all’aria di salsedine delle piccole isole, dai piccoli borghi legati a una certa idea del tempo antico, alle metropoli vibranti di contemporaneità, si anima tutto un movimento trasversale di festival grandi e piccoli, famosi o sconosciuti, internazionali e sempre legati al territorio. Come scoprirli? Semplice, tra le pagine di In giro per festival, nell’edizione aggiornata 2024-2025 a cura di Giulia Alonzo e Oliviero Ponte di Pino, recentemente pubblicata da Altraeconomia. 100 festival raccontati in tutti i loro dettagli: le date, i luoghi, le caratteristiche che li rendono unici e originali, gli spettacoli, i concerti e gli ospiti illustri. E poi un super tamburino di 300 segnalazioni in 25 categorie, per arrivare al punto senza perdersi.

«I festival rappresentano un elemento centrale del panorama culturale italiano», ha commentato Oliviero Ponte di Pino. «A colpire è anche la varietà dei temi proposti da questo mondo, per attrarre pubblici di interesse non ancora sollecitati alla partecipazione a eventi culturali. Dal fumetto alla scienza e alla fantascienza, dalla disperazione alla comunicazione, dal nero al rosa, dalla biodiversità alla poesia, dal cinema asiatico a quello latinoamericano, tutto può diventare festival. Già Flaiano proclamava l’Italia la patria dei festival, Festivalia!». E infatti, la buona notizia è che nel database che alimenta la guida, per il 2023, sono stati registrati più di 60 nuovi festival, segno non solo di vitalità ma anche di progettualità.

Con una prefazione del musicista e compositore Paolo Fresu, In giro per festival è realizzato in collaborazione con TrovaFestival, il portale che dal 2017 mappa i festival di arte, musica, cinema, letteratura, teatro, danza, video, libri e approfondimento culturale in Italia, portando avanti l’idea dei festival come elementi culturali autonomi e attivatori culturali e sociali sui territori. Novità delle guida di quest’anno è la sezione dedicata alla sostenibilità, per conoscere i festival che si impegnano a ridurre l’impatto ambientale. Non possono mancare poi le proposte turistiche e le indicazioni per mangiare e dormire, perché la cultura è un viaggio che coinvolge tutti i sensi.

In giro per festival: gli autori

Dottoranda in Sociologia della Cultura all’Università di Bologna, Giulia Alonzo è particolarmente interessata alla ricezione e alla simbologia delle opere d’arte nella società contemporanea. Scrive di teatro e arti performative su diverse testate ed è presidentessa dell’Associazione Culturale TrovaFestival. Per Altreconomia ha curato, insieme a Oliviero Ponte di Pino, In giro per festival. Guida nomade agli eventi culturali (edizione 2022 e 2023) e, insieme a Oliviero Ponte di Pino, Alberto Lasso e Carla Peirolero Le voci del Suq (2023).

Oliviero Ponte di Pino ha lavorato per oltre 30 anni nell’editoria (Ubulibri, Rizzoli, Garzanti, di cui è stato direttore editoriale dal 2000 al 2012). Ha scritto su giornali e riviste, realizzato trasmissioni radiofoniche e televisive per la RAI, ideato festival, curato mostre, progettato iniziative culturali e spettacolari (Subway Letteratura, Maratona di Milano). Insegna Letteratura e filosofia del teatro a Brera e conduce Piazza Verdi (Radio3 RAI). Nel 2001 ha fondato il sito ateatro.it, dal 2004 cura Le Buone Pratiche del Teatro con Mimma Gallina, dal 2012 cura il programma di BookCity Milano con Elena Puccinelli, nel 2017 ha fondato il portale TrovaFestival con Giulia Alonzo, con la quale cura anche lo spazio Bolzano29, inaugurato nel 2019 a Milano.