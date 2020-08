Le vacanze stanno finendo? Forse meglio così, nel caso voleste comprare questi 10 libri prima di subito. Per avere il meglio della fotografia mondiale a portata di scrivania, e non di spiaggia

Ren Hang, pubblicato da Taschen

Ancora disponibile per l’acquisto la monografia di Tasche sull’artista cinese Ren Hang, attualmente in mostra al Centro Pecci con “Nudi“. La monografia, pubblicata un anno dopo la sua morte, è una panoramica completa della sua carriera rivoluzionaria. Uno sguardo su come la sua fotografia abbia esplorato e mostrato la sessualità. “Non credo che la nudità sia una sfida – la nudità è comune, ce l’hanno tutti”, ha detto Hang nel 2014.

The Atmosphere of Crime, 1957 di Gordon Parks, co-pubblicato da Steidl e la fondazione Gordon Parks, in collaborazione con MoMA

Un nuovo libro di Steidl si concentra su una serie fotografica del 1957 di Gordon Parks, originariamente commissionata per la rivista Life, dove lavorava come fotografo personale. The Atmosphere of Crime è una selezione di fotografie inedite della serie. Parks ha scattato per sei settimane delle fotografie per documentare la criminalità negli USA, tra New York, Chicago, San Francisco e Los Angeles.

Give My Regards to Elizabeth di Peter Bialobrzeski, pubblicato da Dewi Lewis Publishing

Il libro del fotografo tedesco Peter Bialobrzeski documenta l’anno trascorso in Inghilterra negli anni ’90, quando era uno studente. Bialobrzeski ha viaggiato in tutto il paese, notando anche quanto la società fosse piena di disuguaglianze e divisioni di classe. “Questa chiara divisione all’interno di una società chiaramente non esisteva in Germania all’inizio degli anni ’90, quindi immagino che fosse un fatto ovvio da guardare”, ha detto il fotografo ad AnOther quando è stato pubblicato Give My Regards to Elizabeth.

Provincetown di Joel Meyerowitz, pubblicato da Aperture

Aperture, la fondazione fotografica con sede a New York, sta attualmente organizzando una vendita di stampe a breve termine di tre fotografie di Joel Meyerowitz scattate alla fine degli anni ’60 e ’70. Provincetown, raccoglie ritratti scattati negli anni ’70 e ’80 nella città costiera del Massachusetts nota per la sua comunità LGBTQ +. “Volevo solo l’umanità. Un semplice senso di chi è questo essere umano che è l’altro per me”, ha detto Meyerowitz ad AnOther mentre il libro è stato pubblicato l’anno scorso.

No System di Vinca Petersen, auto-pubblicato

L’artista ripubblica nel 1999 No System che descrive come un “album di foto di famiglia” , documentando i suoi anni trascorsi viaggiando in Europa. E lo ripubblica quest’anno mantenendo vive le emozioni del passato: “Penso di aver avuto la sensazione – anche se stavamo vivendo molto in quel momento – che quello che stavo vivendo era straordinario”, ha detto Petersen ad AnOther all’inizio di quest’anno. “Essere in grado di incoraggiare le persone a cercare un modo di vivere che è leggermente al di fuori dell’ovvio, in qualunque forma – penso che dia loro la forza di affrontare la vita”.

Jalebi di Priya Ahluwalia e Laurence Ellis, auto-pubblicato

La designer Priya Ahluwalia lancia una mostra online e il libro fotografico Jalebi durante la London Fashion Week di giugno. Il titolo del libro prende il nome da una confezione indiana ed è un ritratto di Southall a ovest di Londra: la più grande comunità punjabi al di fuori dell’India e dove Ahluwalia andava spesso con la sua famiglia. “Volevo mostrare quanto sia bello un posto”, ha detto ad AnOther, “e quanto sia interessante quando eredità diverse si mescolano in una posizione geografica e tutte le sfumature che porta con sé”. Le fotografie a Jalebi, scattate da Laurence Ellis nel corso di un anno, si affiancano agli incontri con la famiglia di Ahluwalia – inclusa un’intervista con la sua amata nonna materna – ed esplorano cosa significa essere razza mista oggi nel Regno Unito.

Paul Mpagi Sepuya, pubblicato da Aperture

All’inizio di giugno, il fotografo americano Paul Mpagi Sepuya ha annunciato tramite Instagram che avrebbe inviato una stampa a chiunque avesse donato un minimo di $ 250 a un numero di organizzazioni che promuovono il movimento Black Lives Matter, un’iniziativa lanciata in risposta alle proteste contro il razzismo. L’artista è raffigurato in una stampa appesa al muro dietro un treppiede e una tenda nera, vista attraverso la superficie macchiata di uno specchio nel suo studio.

When Midnight Comes Around di Gary Green, pubblicato da Stanley / Barker

Il nuovo libro di Green, When Midnight Comes Around, raccoglie le sue fotografie, scattate negli anni ’70, di alcune delle icone di New York di quell’epoca. Personaggi come Lou Reed, Debbie Harry, Richard Hell, Andy Warhol, David Johansen, Johnny Thunders e Tom Waits. “Ho lavorato durante il giorno come assistente di un fotografo a Midtown. Di notte, uscivo ogni volta che potevo per vedere una band, incontrare qualcuno da fotografare o vedere cosa stava succedendo. Non ero molto orientato alla carriera, sapevo solo che volevo fare fotografie”.

Spiraled di Seana Gavin, pubblicato da IDEA

Il nuovo libro dell’artista Seana Gavin pubblicato su IDEA documenta il suo tempo trascorso nella scena rave underground degli anni ’90 attraverso fotografie, annotazioni di diario, volantini ed effimeri: materiale d’archivio di 17 anni che Gavin ha selezionato per creare Spiraled. “Il libro ti porta in un viaggio di emozioni attraverso quel periodo della mia vita”, ha detto Gavin ad AnOther quando il libro è stato pubblicato.

JB Blunk a cura di Mariah Nielson e Åbäke, pubblicato da Blunk Books e Dent de Leone

“JB Blunk presenta l’ampiezza della pratica dell’artista e la sinergia tra la sua vita e il suo lavoro”, dice Mariah Nielson, figlia dell’artista e co-editrice di un nuovo libro che descrive la sua vita e il suo lavoro. La monografia completa esamina la casa californiana che Blunk ha costruito e in cui ha vissuto per 40 anni, nonché i mobili e le sculture che ha realizzato in loco e portato a casa sua. “Combinando fotografie d’archivio e di recente commissione, la pubblicazione descrive il legame di Blunk con il luogo in cui ha vissuto e lavorato e i materiali con cui ha creato: argilla, pietra e legno”.