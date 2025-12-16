10 libri e cataloghi d’arte da regalare a Natale

In un presente dominato da un’iper-stimolazione costante, un libro resta una preziosa occasione per rallentare: un varco silenzioso, un rifugio che restituisce profondità al tempo. Regalare un libro a Natale diventa un’occasione per regalare un momento più lento, un tuffo in una sospensione che si può popolare di artisti e colori se la scelta ricade su un volume di arte. Uno strumento per riorientare lo sguardo, per capire come si sono trasformati linguaggi, estetiche e immaginari e, soprattutto, per comprendere al meglio come possiamo leggerli oggi. Ecco quindi 10 titoli a tema artistico (e non solo) selezionati tra le ultime uscite.

Maurizio Cattelan. Beware of Yourself

È tra gli artisti più importanti e conosciuti del panorama internazionale contemporaneo. È quello che con un semplice gesto, lo svelamento di un’opera o l’apertura di una mostra sale immediatamente gli onori delle cronache diventando virale e condiviso anche da chi l’arte non la frequenta con assiduità. Sibillino e criptico, di sé non ha mai detto molto, rendendosi noto per concedere raramente interviste o per disertare le premiazioni. Questo libro, invece, ribalta tutto ciò che su di lui sapevamo, o meglio fa chiarezza su tutto quello che non ci era stato ancora detto. Frutto di una gestazione lunga quattro anni e un lavoro a stretto contatto con il Maurizio Cattelan’s Archive, Maurizio Cattelan. Beware of Yourself è un racconto attraverso la vita e l’opera dell’artista, ma non solo. Scritto in prima persona, a cura di Roberta Tenconi e Vicente Todolí con Tatiana Palenzona, Maurizio Cattelan porta con sé il lettore in un viaggio pedissequo in cui analizza opera per opera realizzata dagli anni Novanta a oggi, contestualizzandola all’interno di una serie di riflessioni, pensieri e ossessioni che risuonano come urgenze del tempo presente. «Il mio lavoro consiste nel chiederci cosa facciamo al mondo» leggiamo in uno dei primi capitoli. «È tuttora una lotta, ed è molto doloroso continuare a cogliere negli occhi di critici e curatori quello sguardo di diffidenza nei confronti delle mie opere. Spesso ancora combatto per essere preso sul serio. Mi ci sono voluti anni per liberarmi dello stigma di essere un artista di spiritosaggini, o addirittura per essere considerato un artista».

A cura di Roberta Tenconi e Vicente Todolí

con Tatiana Palenzona

Marsilio

400 pagine con 300 illustrazioni

€ 40,00

https://www.marsilioarte.it/prodotti/maurizio-cattelan-beware-of-yourself/

Man Ray. Forme di luce

Scatti iconici si affollano nell’immaginario comune quando si pensa a Man Ray. Un artista che ha segnato in maniera incontrovertibile la storia dell’arte del XX secolo, spezzando e riscrivendo modalità conclamate di pensare alla fotografia, inventando nuove modalità e nuovi linguaggi. Forme di luce, a cura di Pierre-Yves Butzbach e Robert Rocca non si limita a fungere da mera raccolta di immagini: racconta piuttosto un universo visivo dove la fotografia si fa poeticamente gioco e provocazione. Emmanuel Radnitzky, nato a Filadelfia nel 1890 e passato alla storia come Man Ray, attraversa avanguardie e movimenti senza mai adagiarsi sull’onda della storia ufficiale dell’arte. In queste pagine, la sua opera si dispiega con ritmo cinematografico: dalle pionieristiche “rayografie”, alle solarizzazioni che trasformano il negativo in una forma di rivelazione metafisica. Le sue fotografie, ironiche e iconiche, in bilico fra erotismo e stravaganza, ancora oggi respirano in campagne visive contemporanee, e la sua tensione tra gioco e serietà continua a interrogare chiunque usi un’immagine per dire qualcosa che “vada oltre”.

MAN RAY. FORME DI LUCE

A cura di Pierre-Yves Butzbach e Robert Rocca

Silvana Editoriale

248 pagine

295 illustrazioni

€ 35,00

https://www.silvanaeditoriale.it/libro/9788836661398

Ettore Sottsass. Mise en scène

Questo volume racconta due storie. La prima – la più facilmente decifrabile – è quella che segue il racconto visivo delle oltre mille fotografie scattate da Ettore Sottsass tra il 1976 e il 2007, con la sua inseparabile Leica 21 mm; l’incontro con Barbara Radice e l’avvio di una vita condivisa, senza separare il privato dal pubblico. Un autoritratto indiretto, un diario visivo che unisce lavoro e intimità. da Milano all’India, dalla Tunisia all’Arizona, dall’Egitto alla Siria e al Qatar, passando per Gerusalemme, l’Iran, l’Algeria, il Messico, l’America, la Polinesia francese e la Nuova Guinea, fino alla Sicilia e a Filicudi: ogni luogo diventa scena, gesto, traccia di un’attenzione che non separa mai l’estetica dalla vita. La seconda storia, quella nascosta tra le pagine, riguarda invece la mostra allestita in concomitanza con la pubblicazione del volume durante la Triennale di Milano. Stefano Boeri, Presidente di Triennale, ha raccontato queste fotografie come «Una sequenza di immagini, intime, private – eppure destinate prima o poi a diventare il racconto pubblico di un amore esposto, vivo, totale». La forza del libro risiede nella rete di relazioni che emerge scatto dopo scatto: da Helmut Newton a Robert Mapplethorpe, da Michele De Lucchi a Shiro Kuramata, da Achille Castiglioni ad Alessandro Mendini, fino a figure come Anish Kapoor o Mick Jagger. Una costellazione che mostra quanto la ricerca di Sottsass – nomade, sensuale, ossessivamente curiosa – anticipi un modo di vedere che oggi riconosciamo nei flussi visivi dei social, ma senza la loro deriva compulsiva: qui l’immagine è sempre scelta, meditata, abitata.

ETTORE SOTTSASS. MISE EN SCÈNE

A cura di Christoph Radl, Stefano Boeri, Micaela Sessa e Barbara Radice

Dario Cimorelli Editore

284 pagine

€ 50,00

https://www.dariocimorellieditore.it/libro/9791255612049

Francesco Vezzoli, Diva?

Le lacrime ricamate sulle opere di Francesco Vezzoli impreziosiscono i volti delle dive di ogni tempo, rendendole figure sacre e allo stesso tempo inesorabilmente umane. Da Anna Magnani a Maria Callas: le icone del glamour dell’età d’oro del cinema italiano che hanno reso noto a livello internazionale il lavoro di Vezzoli vengono riunite in un nuovo volume recentemente pubblicato da Skira. Una galleria di volti notissimi accompagnata da un’intervista all’artista di Hans Ulrich Obrist, una conversazione tra Sophia Loren e Francesco Vezzoli e i saggi di Nancy Spector e Donatien Grau. Sulla superficie del glamour non è esente un’indagine sociale, ben rappresentata da quell’eloquente punto interrogativo del titolo. «Le implicazioni di genere dell’uso del ricamo da parte di Vezzoli sono fondamentali per comprendere il suo lavoro», scrive il curatore Shai Baitel. «Il ricamo, storicamente associato alla domesticità e alla femminilità, è stato spesso liquidato come un’attività artigianale piuttosto che come un’arte. Utilizzando questo mezzo, l’artista sfida queste gerarchie e rivendica il ricamo come strumento sovversivo. I suoi punti sono precisi e deliberati, eppure minano gli stessi ideali che impreziosiscono. Cucendo lacrime sulle sue opere Diva, umanizza queste donne, esponendo la loro profondità emotiva e criticando anche i costrutti sociali che ne richiedono la perfezione. Il ricamo di Vezzoli funziona quindi come un ago a doppio taglio: abbellisce e destabilizza, onora e critica, sfumando i confini tra forme di espressione tradizionalmente maschili e femminili».

A cura di Shai Baitel

Con testi di: Nancy Spector, Shai Baitel, Hans Ulrich Obrist, Donatien Grau

Skira

166 pagine

€ 52,00

https://www.skira-arte.com/it/products/francesco-vezzoli-diva?

Giorgio de Chirico. L’ultima metafisica

Cosa accade a un artista quando invecchia? Se è Giorgio de Chirico, torna sui propri passi e li percorre con uno sguardo nuovo, più leggero, quasi divertito. Tra il 1968 e il 1978, ormai ottantenne, il padre della pittura metafisica riprende in mano manichini, piazze d’Italia e atmosfere enigmatiche, ma con colori più accesi e un’ironia che ha il sapore di una saggezza conquistata. È la neometafisica: meno nichilista, più giocosa, eppure capace di mantenere intatta quella sottile malinconia che trasforma ogni opera di De Chirico in una sorta di abisso a sé stante. Se la metafisica degli anni Dieci urlava l’assurdità dell’esistenza seguendo Schopenhauer e Nietzsche, quella dell’ultima stagione la osserva con distacco, quasi con tenerezza. Questo volume, curato da Elena Pontiggia e impreziosito da 150 illustrazioni, racconta l’ultimo atto di un gigante che ha saputo reinventarsi fino alla fine. Un libro per sottolineare che tornare indietro non rappresenta mai – effettivamente – un passo indietro.

GIORGIO DE CHIRICO. L’ULTIMA METAFISICA

A cura di Elena Pontiggia

Silvana Editoriale

120 pagine

150 illustrazioni

€ 26,00

https://www.silvanaeditoriale.it/libro/9788836663729

Niccolò D’Agati, Giovanni Segantini

Guardare la montagna e vederci l’infinito. Pittore della luce, pittore delle Alpi: Giovanni Segantini nasce ad Arco ed è attivo tra Milano, la Brianza e le Alpi Retiche. Artista innovatore e poeta della natura, fu capace di rendere il paesaggio montano un vero e proprio simbolo universale. Un alchimista del colore che fece della rudezza della roccia e della purezza dei ghiacciai il suo linguaggio. Questo volume monografico, curato da Niccolò D’Agati, offre una nuova e approfondita lettura critica dell’opera di uno dei protagonisti assoluti del Divisionismo italiano, restituendoci l’intera parabola di un innovatore solitario. Attraverso un centinaio di opere provenienti dalle maggiori collezioni pubbliche e private italiane ed europee – dal Musée d’Orsay al Rijksmuseum di Amsterdam – il libro compie un’operazione fondamentale: colloca Segantini nel grande flusso dell’arte europea a lui contemporanea, mettendolo per la prima volta in dialogo con i grandi maestri europei a lui contemporanei, da Millet a Van Gogh. Completano questa esplorazione i contributi dei maggiori studiosi segantiniani, un ricchissimo apparato iconografico e schede scientifiche che non si limitano all’analisi stilistica, ma scavano nella materia stessa dei dipinti, attraverso approfondimenti sulla tecnica pittorica e sulle più recenti indagini diagnostiche. Un libro che è una finestra spalancata su un orizzonte alto, con una luce che solo Segantini, probabilmente, seppe cogliere.

GIOVANNI SEGANTINI

A cura di Niccolò D’Agati

Dario Cimorelli Editore

248 pagine

€ 35,00

https://www.dariocimorellieditore.it/libro/9791255611745

Manuale di storia dell’arte. Il primo Novecento

Una bussola per orientarsi in un secolo che ha modificato drasticamente il modo in cui guardiamo all’arte. Secolo di rotture vertiginose, di sguardi al passato al gusto di rivoluzione. Questo manuale di Gaetano Centrone e Cristina Costanzo, può essere come una mappa, un portale per rendere accessibile quel così denso primo Novecento, tanto importante per le premesse dell’arte contemporanea. Attraverso un percorso scandito in quattordici capitoli, il libro affronta snodi cruciali quali la Secessione viennese, il Cubismo, il Futurismo, le avanguardie russe, il Surrealismo, l’Informale, fino ad arrivare alla fotografia. I contributi di importanti storici dell’arte sono accompagnati da un ricco apparato iconografico, che aiuta a contestualizzare e far rivivere anche visivamente i protagonisti, gli eventi e le opere più significative di questo periodo. Un testo che si rivolge sia a studenti che a lettori appassionati e funge da solida base per comprendere le radici e gli sviluppi di un secolo che continua profondamente a influenzare la produzione e la sensibilità odierne.

MANUALE DI STORIA DELL’ARTE. IL PRIMO NOVECENTO

A cura di Gaetano Centrone e Cristina Costanzo

Silvana Editoriale

240 pagine

208 illustrazioni

€ 32,00

https://www.silvanaeditoriale.it/libro/9788836658466

Vecchie maestre. Donne, arte e ideologia

«Vecchie maestre non è stato scritto per recuperare i nomi delle artiste e raccontare le loro storie. Questo era troppo facile. […] Il nostro libro è un’analisi di come lo stereotipo della femminilità debole e la gerarchia del genio siano stati costruiti, da Vasari fino a Ernst Gombrich, che in Storia dell’arte si è rifiutato di attribuire il titolo di artista anche solo a una donna». Parte così Vecchie maestre. Donne, arte e ideologia, pietra miliare del femminismo revisionista pubblicato da Griselda Pollock e Rozsika Parker nel 1981 e arrivato in Italia solo ora, edito da Tlon, grazie alla traduzione di Greta Boldorini. Un libro tagliente e brutalmente lucido, che incarna un’implicita alterità a partire dal titolo: l’inglese Old Mistress, infatti, racchiude una implicita connotazione sessuale ben lontana dal nobile e nobilitante Old Masters. È solo l’incipit di un viaggio attraverso stereotipi della critica e paradossi della storicizzazione, un’attenta analisi che dimostra come la storia dell’arte non sia un racconto neutro, ma un sistema consolidato di potere ancora attuale, da comprendere a fondo per essere finalmente superato.

Vecchie maestre. Donne, arte e ideologia

Griselda Pollock e Rozsika Parker

Tlon

284 pagine

€ 18,00

https://tlon.it/vecchie-maestre-donne-arte-ideologia-griselda-pollock-rozsika-parker/

Walter Guadagnini, Lee Miller. Opere 1930-1955

Risuona la celebre citazione di Lee Miller fra le pagine di questo volume: «Preferisco fare una foto che essere una foto». Fotografa, fotoreporter, musa, modella, amante, amatissima, venerata e odiata. Nelle sue mille vite, la si può immaginare nell’atto di posare per la cinepresa di Jean Cocteau, in veste di attrice ne Le sang d’un poète; entrare nella vasca del Führer nel suo appartamento a Monaco e fare un bagno, gli stivali sporchi a terra e la giacca sulla sedia; posare seduta su un molo accanto a Horst P. Horst, immortalata da Hoyningen-Huene. Di tutte le vite vissute da Lee Miller, quella da fotografa è qui cristallizzata in un monografico a cura di Walter Guadagnini, pubblicato in occasione della mostra dedicata all’artista presso CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino. Un libro che ripercorre la parabola della Miller tra gli anni Trenta e Cinquanta attraverso oltre 160 immagini, tutte provenienti dai Lee Miller Archives, molte delle quali inedite. Dagli esordi nel mondo della moda e del surrealismo parigino, alla collaborazione con Man Ray, fino al ruolo di corrispondente per Vogue durante la Seconda guerra mondiale, Miller costruisce un corpus visivo che è un ponte tra Stati Uniti, Europa e Africa. Un racconto che non mitizza, ma prova a chiarire come Lee Miller abbia saputo tenere insieme bellezza e orrore con uno sguardo che non ha mai ceduto alla retorica.

LEE MILLER. OPERE 1930-1955

A cura di Walter Guadagnini

Dario Cimorelli Editore

160 pagine

€ 32,00

https://www.dariocimorellieditore.it/libro/9791255612452

Dalí. Tarot

Chiudiamo la rassegna con un regalo pensato per chi vuole andare un po’ fuori tema, pur rimanendo in ambito artistico: torna infatti in libreria il mazzo di tarocchi di Salvador Dalí, in una nuova edizione firmata TASCHEN. La genesi dell’opera pare affondi le radici negli anni Settanta, quando l’artista catalano venne coinvolto nella preparazione degli oggetti di scena per Agente 007 – Vivi e lascia morire. Saltato l’accordo con la produzione, Dalí decise di portare avanti autonomamente il progetto, incoraggiato anche dall’interesse per l’esoterismo condiviso con la moglie Gala. Pubblicato per la prima volta nel 1984 in un’edizione a tiratura limitata, le 78 carte intrecciano opere celebri della storia dell’arte e riferimenti autobiografici. La nuova edizione è accompagnata da un libretto di Johannes Fiebig, tra i massimi esperti di tarocchi, che fornisce un inquadramento storico, interpretativo e pratico, pensato anche per un pubblico non specialistico.

Dalí. Tarot

a cura di Johannes Fiebig

TASCHEN

Cofanetto con mazzo di 78 tarocchi e libretto

€ 50,00

https://www.taschen.com/it/books/esoterica/dali-tarot/