54 libri per il Premio Strega 2020: i candidati degli Amici della Domenica

La giuria del Premio Strega avrà un bel daffare, per leggere tutti i libri candidati all’edizione 2020, la 74ma. A oggi, 3 marzo, ultimo giorno utile, sono infatti 54 gli autori che hanno presentato le loro proposte agli Amici della domenica, lo storico gruppo che anima l’importantissimo premio letterario fin dalla sua prima edizione, nel 1947. Comunque meno dei 57 candidati dello scorso anno, quando vinse Antonio Scurati, con M. Il Figlio del Secolo.

Toccherà adesso al comitato direttivo, composto da Pietro Abate, Valeria Della Valle, Giuseppe D’Avino, Ernesto Ferrero, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Helena Janeczek, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine, che potrà eventualmente anche integrare questa lista, scegliere i 12 finalisti, che saranno annunciati il 15 marzo, nell’Auditorium Parco della Musica, a Roma, durante Libri come. Festa del Libro e della Lettura. La cerimonia finale di conferimento del Premio Strega si svolgerà il 2 luglio 2020, al Ninfeo di Villa Giulia.

I libri dei finalisti saranno letti e votati da una giuria composta dai 400 Amici della domenica, ai quali si aggiungeranno altri 200 voti, tra studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da 20 Istituti italiani di cultura all’estero, e poi 40 lettori “di fiducia”, selezionati da 20 librerie in tutta Italia, 20 voti collettivi espressi da scuole, università e 15 circoli di lettura presso le Biblioteche di Roma. Il che fa 660 voti complessivi, per il Premio Strega 2020, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega con il contributo di Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con Bper Banca.

Ecco tutti i 54 candidati del Premio Strega 2020