A Torino, la presentazione di una nuova rivista d’artista, che è un’Ŏpĕra

Una nuova pubblicazione dedicata all’arte contemporanea, che sia essa stessa Ŏpĕra. È questo il titolo della nuova rivista curata da Attiva Cultural Projects, associazione composta da Martina Campese, Raffaella Ferraro, Giulia Ferrari, Maria Apicella e fondata nel 2019, per valorizzare le espressioni artistiche contemporanee emergenti. Ŏpĕra sarà presentata martedì, 11 febbraio, alle 19, presso Davide Paludetto artecontemporanea di Torino.

Pubblicata a cadenza quadrimestrale, Ŏpĕra presenterà un’edizione numerata e limitata a 100 copie, con la partecipazione di sei artisti che, per ogni numero, svilupperanno un’opera site specific – o meglio, page specific – per il progetto editoriale. A ognuno degli artisti sarà proposta una parola chiave, un testo, una suggestione, un input da interpretare liberamente, al fine di creare un’opera/progetto inedito per la pubblicazione. Ŏpĕra diventerà così una sorta di preview cartacea di ciascuna proposta che, in un secondo momento, potrà declinarsi in un progetto espositivo concreto. Infatti, tramite un contest, saranno selezionati tre artisti all’anno, con i quali saranno sviluppati progetti espositivi e mostre in diversi spazi in Italia, con l’obiettivo di favorire il contatto con il mondo del collezonismo. Le prime copie sono state infatti consegnate a quei collezionisti che, supportando la campagna di crowdfunding avviata da Attiva Cultural Projects, hanno deciso di acquistarle.

Nel primo numero sono presenti i contributi degli artisti Elisa Bertaglia, Lavinia Cestrone, Federica Gonnelli, Matteo Messori, Nicholas Perra e Marco Rossetti, mentre sarà in uscita a fine maggio il secondo numero. Presto online il calendario con le presentazioni del magazine che, dopo Torino, avranno luogo a Napoli, Milano e Venezia.