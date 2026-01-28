Dal 20 al 22 marzo 2026, torna a Milano Book Pride, fiera dedicata all’editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, che festeggia quest’anno la decima edizione. A ospitare l’evento sarà nuovamente il Superstudio Maxi. Il tema scelto per il 2026 prende forma da un verso di Emily Dickinson, tratto da una poesia del 1861, La speranza è la cosa con le piume. Un’immagine che diventa dichiarazione d’intenti e orizzonte critico, per delineare la tre giorni dedicata ai libri, intesi come strumenti di responsabilità, immaginazione e cura del presente.

«Abbiamo deciso di mettere al centro di questa edizione la parola “speranza” e l’abbiamo fatto con le parole di una delle più grandi poete della libertà e della forza del pensiero: Emily Dickinson. Perché è di questa speranza che resiste di cui oggi abbiamo bisogno. La speranza di un mondo migliore, un mondo in cui guerre, ingiustizie e sofferenze smettano di colpire le persone più fragili e indifese. La speranza di una società più inclusiva per le nuove generazioni, in cui nessuno sia lasciato indietro e in cui la dignità non sia un privilegio, ma un diritto. Quella speranza che oggi ci chiama alla responsabilità, all’azione e alla cura», hanno dichiarato la coordinatrice editoriale Francesca Mancini e i curatori Marco Amerighi e Laura Pezzino.

Book Pride 2026 si presenta dunque come uno spazio di ascolto e confronto per l’editoria autonoma, di ricerca e sperimentazione. Una fiera che continua a sostenere il lavoro dei piccoli e medi editori, valorizzando la pluralità delle voci e la scoperta di nuovi percorsi narrativi. Tra le prime anticipazioni sugli ospiti, è confermata la presenza di autrici e autori italiani e internazionali. Dalla scrittrice catalana Clara Usón, che indaga i legami tra terrorismo, identità e affetti, alla britannica Claire Lynch, che affronta le dinamiche familiari e intergenerazionali nella società contemporanea.

Attesa anche la giornalista Phoebe Greenwood, con un romanzo satirico ambientato nella Gaza del 2012, e un omaggio critico e inatteso a Emily Dickinson affidato a Sara De Simone. La filosofa Silvia Grasso dialogherà con Carolina Capria sul concetto di differenza sessuale nella storia del pensiero, mentre Lea Melandri ripercorrerà, attraverso la cronaca, le trasformazioni dei rapporti tra privato e pubblico.

Il programma toccherà anche temi politici e sociali di stringente attualità: con Francesco Costa e Luciana Grosso si discuterà del futuro del progressismo statunitense nell’epoca di Donald Trump, mentre Daniele Mencarelli e Christian Raimo porteranno a Book Pride nuovi romanzi che intrecciano memoria individuale e storia collettiva. Non mancheranno riflessioni sui corpi, sulle solitudini e sulle forme dell’abitare contemporaneo, con interventi di Daria Bignardi e Chiara Alessi.

Novità assoluta di questa edizione è lo spazio Acrobate, dedicato a scrittrici che hanno trasformato fragilità e paura in gesto letterario. Tra gli appuntamenti già annunciati, Nadeesha Uyangoda racconterà l’universo di Toni Morrison, Marco Missiroli entrerà nell’opera di Ágota Kristóf, mentre Daria Deflorian leggerà brani da Atti umani della Premio Nobel Han Kang.

Ampio spazio sarà riservato anche alle sezioni speciali, da Book Young e Book YA, pensate per bambini, bambine e adolescenti, fino a Book Comics e Book Sport. Tra laboratori, incontri e workshop, si parlerà di scrittura creativa, fumetto, educazione ai media e fake news nell’era dell’intelligenza artificiale. In vista di Milano–Cortina 2026, Book Sport diventerà inoltre un luogo di riflessione sullo sport come racconto di corpi, comunità e identità collettive, con ospiti come Giuseppe Pastore e un focus sulla figura di Alberto Tomba.