Cambio al vertice per Silvana Editoriale: Dario Cimorelli lascia la direzione

«30 anni sono tanti, ma tanti sono stati i progetti, molte le sfide e anche alcune difficoltà che abbiamo risolto insieme con successo. Ho avuto la fortuna di aver contribuito a far crescere questa Casa Editrice che oggi rappresenta uno dei maggiori attori a livello nazionale e internazionale, con una produzione di più di 400 titoli l’anno. Oggi è il tempo di nuove sfide che affronterò con l’esperienza maturata e con pari entusiasmo», ha dichiarato Dario Cimorelli.

A Cimorelli, che continuerà a collaborare con la Casa Editrice per portare a termine alcuni progetti espositivi, subentra Michele Pizzi: «Dopo 14 anni di lavoro accanto a Dario Cimorelli, di cui 12 a seguire il mercato italiano e impegnato nella crescita dei mercati esteri, sono onorato di poter dare un contributo alla ulteriore crescita della Casa Editrice».

Chi è Dario Cimorelli

È uno studioso, curatore di mostre e autore di saggi della storia della pubblicità, da “Carosello. Pubblicità e televisione 1957-1977” a “Manifesti. Pubblicità e moda italiana 1890-1950” e “Moda e pubblicità in Italia 1850-1950”. È stato per trent’anni direttore generale di Silvana Editoriale, nonché uno dei promotori della nascita di CAMERA – Centro Italiano per la fotografia e oggi consigliere di amministrazione. È anche consigliere di amministrazione del MIC – Museo Internazionale della Ceramica di Faenza e membro del Consiglio direttivo di Arte Sella.