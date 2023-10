Catherine Castillon è la nuova CEO dell’editore d’arte Skira

La manager franco-italiana Catherine Castillon è stata nominata nuova CEO di Skira Editore, uno dei marchi storici dell’editoria d’arte internazionale, fondato nel 1928 a Losanna dall’italo-svizzero Albert Skira. Già Senior Advisor di Museum Studio, il più grande gruppo al mondo che offre servizi culturali completi per istituzioni, musei, fondazioni e brand, e azionista principale di Skira, Catherine Castillon succede nel ruolo di amministratore delegato a Massimo Vitta Zelman, che rimane Presidente del consiglio di amministrazione di Skira. Il suo programma prevede di incrementare lo sviluppo internazionale del settore editoriale di Skira e quello dell’organizzazione di mostre, oltre a sviluppare anche il retail culturale nelle boutique dei musei e tutta la nuova offerta di Museum Studio per il Sud Europa.

Dopo la laurea presso l’HEC di Parigi, Catherine Castillon ha iniziato una carriera internazionale lavorando per dieci anni nel marketing strategico per L’Oréal, Procter & Gamble e LVMH. Nel 2012, ha co-fondato Etoile Rouge Italie, ora confluita in Havas BETC, che è diventata rapidamente l’agenzia di riferimento nel branding e nella comunicazione di molte aziende come Gucci, Louis Vuitton o Cartier, tra gli altri.

«La sua capacità di adattamento, il suo entusiasmo e la sua profonda conoscenza dei diversi settori, in particolare dell’editoria e della vendita al dettaglio internazionale, sono qualità che le consentiranno di sostenere le ambizioni di Skira per i prossimi anni», dichiarano dalla casa editrice, che nel luglio 2022 è stata acquisita dalla società francese Chargeurs Museum Solutions, studio di creazione di contenuti per istituzioni culturali, fondazioni e brand.