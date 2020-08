FoxCraft: quando l’arte della legatoria artigianale si unisce al design

Nell’era delle stampanti, delle fotocopiatrici e dei plotter, l’uso e a volte l’abuso di stampare su carta ci sembra una cosa normale e non ci rendiamo conto della preziosità del materiale. Ma se da un lato c’è chi spreca la carta, dall’altro, fortunatamente, c’è chi ama la carta. È il caso di Flaminia Masotti che ha fatto del suo amore per la carta il proprio mestiere, avviando un’ attività di legatoria artigianale. La Masotti, infatti, è un’ artigiana e designer romana ideatrice del brand FoxCraft.

I manufatti e le collezioni

Nel suo laboratorio vengono realizzati quaderni, taccuini e album fotografici, ricettari ed anche articoli realizzati su commissione il tutto rilegato a mano. Si utilizzano materiali italiani e si preferisce l’uso di carta e cartoncini riciclati. Il lavoro di FoxCraft è quello di realizzare prodotti di carta declinando in stile contemporaneo la rilegatura artigianale. I manufatti si distinguono per lo stile e si possono notare diverse collezioni. Le copertine, infatti, sono ricamate utilizzando ago e filo e in base alla decorazione si riconosce la collezione a cui appartengono i prodotti artigianali. Le copertine decorate con forme geometriche sono della serie “Lost in shapes”, ma c’è anche la collezione “Retro”, una intitolata “Lost in childhood” con simpatici disegni pensati per i bambini, ed infine la collezione “Chemistry of love” in cui le decorazioni sono la rappresentazione della formula di struttura delle sostanze chimiche.

FoxCraft non è solo produzione ma anche corsi in cui imparare l’arte della rilegatura artigianale. Attualmente, a causa del Coronavirus, i workshop si sono tenuti online. Per realizzare da casa taccuini e quaderni è disponibile il kit di legatoria. Si tratta di un astuccio in cui ci sono tutti gli strumenti che servono per rilegare a mano la carta. All’interno si possono trovare le forbicine, filo, ago, ma anche un righello e un taglierino.