Gianni Rodari fa 100 anni: festeggiamenti all’Appia Antica e in libreria

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, presso il Parco Archeologico di Appia Antica si organizzerà un appuntamento intitolato “Gianni Rodari. Tre giorni di festa per piccoli e grandi”, dal 25 al 27 settembre 2020. Il programma di eventi, per la cura del professor Pino Boero, della storica dell’arte contemporanea Vanessa Roghi e dell’editrice Gaia Stock, è organizzato da Electa ed Einaudi ragazzi e promosso dalla Soprintendenza Speciale di Roma e, naturalmente, dal Parco Archeologico di Appia Antica, diretto da Simone Quilici.

In questi speciali tre giorni si giocherà, si inventerà, si disegnerà e si ascolteranno i cantastorie; si costruiranno i burattini, si applaudiranno attori e marionette interpreti di buffe avventure, si dibatterà su fantastorie tra cielo e terra ed errori che aiutano a crescere. Sarà consentito, inoltre, di vagabondare con l’immaginazione tra gli spazi archeologici della zona, che non sono solo una cornice al programma ma soprattutto sono luoghi intrisi di storia.

A partire dal 29 settembre, poi, l’opera del celebre scrittore e pedagogista italiano, specializzato nella letteratura dell’infanzia, entrerà a far parte della prestigiosa collana I Meridiani di Mondadori. Per Electa è attesa per novembre la pubblicazione di Enciclopedia Rodari, un fantastico catalogo dove oltre alla storia di uno degli scrittori più amati del Novecento italiano ci saranno illustrazioni, fotografie, manifesti, bibliografie, grafiche e mappe che disegnano l’itinerario meraviglioso di un poeta, un intellettuale, un giornalista, un inventore di favole e filastrocche.

In ottobre, infine, usciranno per Einaudi Ragazzi due importanti novità, sempre legate all’autore di Omegna: Codice Rodari, un caleidoscopico viaggio nelle parole di Gianni Rodari, che prendono forma e colore grazie alle illustrazioni di Alessandro Sanna e il romanzo grafico I sepolti vivi, illustrato da Silvia Rocchi e nato da un’idea dello storico Ciro Salterelli, che ripropone ai lettori un toccante reportage con cui Gianni Rodari, giornalista militante negli anni ’50, raccontò una storia di lotta sindacale.