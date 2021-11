Uno sguardo ai fotolibri più belli dell’anno, premiati a Paris Photo 2021

Paris Photo e Aperture Foundation hanno attribuito gli ambiti PhotoBook Awards 2021 al primo fotolibro, al fotolibro e al catalogo fotografico dell’anno, su 35 libri selezionati e presentati alla fiera di fotografia parigina. Ricordiamo che il premio nasce nel 2012 per iniziativa della fondazione Aperture, per celebrare il contributo del fotolibro e l’evoluzione della narrativa della fotografia. Aperture è una piattaforma aperta alla comunità fotografica, che produce, pubblica e presenta progetti fotografici a livello locale e internazionale.

“What They Saw: Historical Photobooks by Women, 1843–1999”, di Russet Lederman e Olga Yatskevich, è il Photography Catalogue of the Year, pubblicazione che esplora i fotolibri creati dalle donne dagli inizi della fotografia agli albori del ventunesimo secolo. Vince il PhotoBook of the Year “The Banda Journal” (Jordan, jordan Édition, Jakarta Indonesia), del fotografo Muhammad Fadli e dello scrittore Fatris M.F.: un libro lntrigante dove foto e testo sono abilmente intrecciati per raccontare, tra passato e presente, la storia delle isole Banda indonesiane, che hanno avuto un ruolo senza pari nel commercio e nell’economia globale.

Il First PhotoBook Award, per un valore di 10mila dollari, è stato attributo a “Untitled” (Capricious Publishing, New York) di Sasha Phyars-Burgess. La giovane fotografa nata a Brooklyn da genitori di Trinidad, nel suo libro apre la porta del suo mondo e, con energia e bella fotografia, ci parla della diaspora africana e della sua famiglia.

Nella shortlist First PhotoBook, troviamo anche il bellissimo libro “Piccola Russia” (Witty Books, Torino) di Andrea Alessandrini. Il lavoro del fotografo romano, riconosciuto internazionalmente, ha vinto il FotoLeggendo Dummy Award, e appare in diverse shortlist che vanno dal Kassel Dummy Award al Perimeter International Photobook Prize. Infine una Menzione Speciale della Giuria è stata assegnata ad Amma (Chose Commune, Marseille, France) di Vasantha Yogananthan. I trentacinque libri selezionati per i PhotoBook Awards 2021, dopo Parigi e New York, partiranno in una tournée internazionale.