I migliori manga usciti nel 2024, da rileggere durante le feste

Tra luminarie natalizie e tavole imbandite di buon cibo, le festività sono anche il momento perfetto per concedersi un po’ di relax, magari immergendosi in nuove storie avventurose. Se sei un appassionato di manga (o anche no), in questo articolo ti proponiamo i 6 nuovi titoli usciti nel 2024, perfetti per essere letti durante le vacanze, magari accoccolati sotto una coperta, con una tazza di cioccolata calda in mano e una candela profumata a fianco.

La volpe e il piccolo Tanuki di Mi Tagawa

Annunciato da Sensei Manga ad aprile, vince a mani basse il primo premio come manga più tenero dell’anno. La volpe e il piccolo Tanuki (Okami to Koshino Tanuki) di Mi Tagawa è una serie che mescola fantasy e slice of life ed è perfetto per gli appassionati di leggende del Giappone. La storia è infatti ispirata al folklore giapponese, ma presenta anche temi di crescita personale, affetto e legami interpersonali. Il manga segue le avventure della volpe Senzu, un tempo potentissima divinità del Pantheon nipponico, ma ormai da 300 anni segregata per colpa del suo atteggiamento dispotico nei confronti degli esseri umani. Una volta liberata dalla Dea del Sole le viene affidato un piccolo tanuki (una sorta di cane-procione). Il tanuki è ancora un cucciolo e, sebbene sia un essere dotato di poteri magici, è fragile e bisognoso di protezione. Senzu inizialmente non ha alcuna intenzione di prendersi cura del tanuki ma andando avanti con la storia inizia a sentirsi responsabile per lui e lo accoglie. Inizia così un viaggio che porterà entrambi a crescere insieme, imparando a conoscere l’altro, ma anche ad affrontare le proprie difficoltà personali.

In Giappone è già concluso, in Italia siamo attualmente al secondo volume disponibile.

Zodiac di Ai Weiwei, Elettra Stamboulis, Gianluca Costantini

«Oblomov è questo, un editore pigro, che pubblicherà una selezione internazionale di titoli da libreria giudicati memorabili». È così che la casa editrice Oblomov si presenta, ma di pigro ha ben poco. A ottobre, in occasione della fiera del Lucca Comics & Games (uno degli eventi più attesi in Italia e in Europa dedicato al mondo del fumetto, dei videogiochi, dei giochi da tavolo, dei cosplay, dell’animazione e della cultura pop in generale) ha annunciato Zodiac il graphic memoir di Ai Weiwei, artista e dissidente politico. Un’opera imprescindibile per tutti coloro che vogliono conoscere e approfondire le opere e il pensiero dell’artista in un viaggio che attraversa spazio, mito e realtà. Traendo ispirazione dai dodici segni dello zodiaco cinese, che ricorrono in molte delle sue opere, Ai Weiwei racconta così la storia della Cina intrecciandola con la propria esperienza personale e il proprio percorso artistico, riflettendo sul ruolo dell’arte e dell’artista nel contesto globale. Il fumetto, disegnato da Gianluca Costantini e con la sceneggiatura di Elettra Stamboulis, si concentra in particolare sui periodi difficili della sua vita: la prigionia, l’infanzia trascorsa in esilio e la dolorosa scelta di separarsi dalla famiglia per inseguire il sogno di studiare arte in America. Viene inoltre esplorato il suo amore per i fumetti, il rapporto complesso con il padre, imprigionato e condannato ai lavori forzati dal regime cinese, e il successo internazionale che ha accompagnato le sue opere più iconiche.

Wistoria: Wand and Sword di Fujino Omori, disegni di Toshi Aoi

Dopo l’enorme successo in patria, MUSUBI Edizioni annuncia Wistoria: Wand and Sword, serie di genere shonen con già 10 volumi in corso in Giappone, e già accompagnato dalla prima stagione dell’anime. In un mondo dove la magia è tutto, il protagonista, Will Serfont, di magia non ne possiede nemmeno un po’. La storia è ambientata in una Accademia dove vengono addestrati giovani maghi e maghe: e questo complica non poco la vita a Will, tra prese in giro e bullismo da parte di compagni e professori. Quello che però non sanno è che Will è uno straordinario spadaccino, nonché unico guerriero con questa abilità nella scuola.

Il sogno a cui aspirano tutti gli studenti è di diventare un “Magia Vander”, ovvero il rango più alto dei maghi che attraverso una barriera proteggono il mondo da misteriosi invasori. Per tenere fede alla promessa fatta alla sua amica d’infanzia (che si scoprirà essere una delle maghe più potenti) di arrivare fino alla sommità della Torre dei maghi, accessibile solo ai Magia Vanders, l’unico modo di Will è di farsi strada con la spada.

Il mio povero pancreas – Eppure la mia vita è un po’ migliorata di Kabi Nagata

Il mio povero pancreas – Eppure la mia vita è un po’ migliorata è il titolo del volume autobiografico di Nagata Kabi, pubblicato in Italia il 10 aprile 2024 da Edizioni BD/J-POP Manga. L’autrice torna a parlare della sua vita, in particolare della pandemia di Coronavirus, periodo nel quale, a causa di problemi di salute, doveva astenersi dal bere alcolici. I suoi precedenti con l’alcol le hanno infatti causato una grave pancreatite, con conseguente ricovero in ospedale. La diagnosi non lascia dubbi: niente alcol per lei. Un’impresa non facile da portare a termine, in special modo nel bel mezzo della pandemia. In modo diretto, divertente e mai scontato Nagata, riesce così a raccontare di problematiche sociali e personali. In questo volume si confronta con i temi dell’alcolismo e dei disturbi alimentari, a cui si aggiungono riflessioni sulle difficoltà e l’isolamento della pandemia. Un flusso ininterrotto di coscienza e ricordi. Il suo stile di disegno è molto semplice e autoironico, in totale opposizione con i temi da lei trattati. Già nel 2016 con La mia prima volta – My Lesbian Experience with Loneliness, Nagata si esponeva e raccontava aspetti della sua vita, il suo rapporto con la depressione, l’autolesionismo e la sessualità repressa. La mia prima volta vinse gli Anime Awards del 2018, nella categoria manga dell’anno.

Noyu Girl di Haro Aso, disegni di Shiro Yoshida

Giappone. Sorgenti termali incontaminate nel bel mezzo della natura. Cosa c’è di più rilassante? Lo sa bene Hibari Otaka, protagonista della storia, una vera noyu girl. Quando le acque termali sono totalmente naturali e non legate a una struttura costruita dall’uomo, il termine giapponese per indicarle è “noyu” e scovarle nei luoghi impervi in cui sono nascoste richiede determinazione e passione. Hibari è alla continua ricerca di questi luoghi per godersi dei bagni rilassanti, pur dovendo affrontare le avversità estreme della montagna e che la natura le pone davanti. Haro Aso autore delle serie manga Alice in Borderland e Zombie 100 e delle loro seguitissime trasposizioni live action su Netflix, arriva in Italia con un manga fuori da tutti gli schemi composto da soli tre volumi, editi da Edizioni BD/J-POP Manga. La preview del primo capitolo di Noyu Girl è disponibile qui.

Studio Cabana di Agri Uma

Studio Cabana è uno dei nuovi titoli shoujo 2024 di Edizioni BD/J-POP Manga. Tra i banchi di un liceo troviamo Yukari Maki la classica studentessa seria e studiosa. La sua vita scolastica si intreccia con Yusuke Kusaka, un ragazzo affascinante ma con la reputazione da teppistello a cui si ritrova a tenere dietro. Yusuke è abituato a marinare le lezioni e ignorare i suoi doveri da studente; eppure, Yukari non lo ritiene un cattivo ragazzo come le voci di corridoio fanno credere. Un pomeriggio dopo le lezioni, preoccupata per lui, inizia a seguirlo arrivando a Studio Cabana. E lì la svolta, Yusuke ha una voce meravigliosa e le sue canzoni hanno testi profondi e toccanti. Ora Yukari sa il suo segreto e Yusuke piuttosto infastidito le chiede di mantenerlo. In pochissimo tempo Yukari diventa una sua fan e, nonostante Yusuke continui a respingerla in modo brusco, il loro legame di amicizia si sta facendo più saldo, ponendo le basi per un rapporto ancora più profondo.

La preview del primo capitolo qui.

Bonus: Food wars di Yuto Tsukuda, disegni Shun Saeki

Food wars non è una nuova uscita 2024, il manga è infatti edito da Goen dal 2014 e poi sotto l’etichetta Planet Manga. La novità è la sua nuova edizione in cui primi due volumi sono disponibili in versione variant realizzata esclusivamente per Lucca Comics & Games 2024 ma disponibili in commercio. È quindi il momento di porre di nuovo attenzione su questo manga, che inscena battaglie a tema culinario che lasciano a bocca aperta (e con l’acquolina).