Edito da 24 ORE Cultura, dal 16 ottobre è in libreria “I segreti della pittura, da Leonardo a Picasso”, il nuovo volume in grande formato e riccamente illustrato di Pietro C. Marani, docente di Storia dell’arte e autore di numerosi articoli e volumi sull’arte. Il libro analizza 16 capolavori della pittura che hanno segnato uno snodo fondamentale non solo nella rappresentazione figurativa ma anche nella narrazione di temi e contenuti complessi, talvolta molto difficili da decifrare, a prima vista, da parte di un pubblico non abituato a riconoscere i meccanismi della comunicazione e dell’iconologia dei secoli passati.

L’autore accompagna il lettore attraverso una scelta di opere significative, che spaziano dal XV fino al XX secolo, indagando i processi di formazione e costruzione dell’immagine grazie alle tecnologie oggi in uso, quali le radiografie, le riflettografie all’infrarosso e gli ultravioletti, che mettono in evidenza i pentimenti e i cambiamenti in corso d’opera prima di giungere alla formulazione definitiva dell’immagine. Questi esami, fondamentali anche quando è necessario sottoporre a restauro le pitture, sono essenziali per ricostruire il travaglio e l’iter esecutivo seguito dall’artista fino a formulare la versione finale del lavoro, che si carica così di significati complessi, che giustificano i cambiamenti in corso d’opera.

Dalla Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci (c. 1492-1506/8, Londra, National Gallery), a Guernica di Picasso (1937, Madrid, Museo Reina Sophia), dalla Tempesta di Giorgione (c. 1503-4, Venezia, Gallerie dell’Accademia) al Ritratto di don Ramon Satue di Goya (1808-1813, Amsterdam, Rijksmuseum), il volume presenta una selezione di dipinti che rivelano, sotto la pelle della pittura, segreti e misteri rimasti celati per secoli. In questa pubblicazione, il lettore potrà scoprire i capolavori di Leonardo da Vinci, Bramante, Raffaello, Fernando del Llanos, Giorgione, Bramantino, Caravaggio, Rembrandt, David, Goya, Ingres, Manet, Sargent e Picasso, di cui verranno illustrati, in alcuni casi, anche esami scientifici inediti, utili a far luce sui “misteri” che da sempre nutrono il capolavoro di un artista e che mai come in questi ultimi anni appassionano il pubblico e i media.