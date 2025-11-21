Il Parco archeologico del Colosseo non è soltanto un simbolo immortale di storia e cultura, è il palcoscenico in cui la genialità tecnologica della civiltà romana si svela in tutta la sua potenza. Qui, ingegneria e arte, industria e cultura si intrecciano in un dialogo senza tempo, dando vita a un racconto che affascina e ispira e che diventa il cuore pulsante di in-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia, il volume fotografico edito da Silvana Editoriale e nato dalla collaborazione tra il Parco Archeologico del Colosseo e il Gruppo MAIRE con la Fondazione MAIRE – ETS.

In-genium è un viaggio che esplora le radici della tecnologia antica e i suoi sorprendenti legami con l’ingegneria moderna, attraverso una prospettiva filosofica, semiotica, archeologica e architettonica, raccontata con la forza evocativa della fotografia contemporanea.

Il volume ripercorre la storia della “téchne”, l’arte del fare e del saper fare, grazie al talento di allievi e maestri delle Accademie di Belle Arti di Brera, Catania e Roma, protagonisti di un laboratorio sperimentale di residenza d’artista sotto la guida del professor Carmelo Nicosia. In-genium coinvolge fotografi professionisti e giovani talenti, raccontando il Parco come luogo di dialogo continuo tra passato e presente, capace di stimolare i giovani “ingegneri umanisti” a immaginare nuove soluzioni tecnologiche sostenibili.

La narrazione si snoda tra sei lemmi – Progettare, Misurare, Sollevare, Canalizzare, Miscelare e Riutilizzare – affidati alla semiologa Ilaria Gaspari, racconti di storici dell’arte e immagini d’autore che, insieme ai ritrovamenti archeologici e ai monumenti, permettono di immergersi nelle competenze tecniche e nell’inventiva degli antichi Romani.

Una selezione di immagini tratte dal volume sono esposte, fino al 28 novembre 2025, nel complesso MAIRE delle Torri Garibaldi di Milano, in occasione dell’omonima mostra fotografica che ripercorre le tappe del progetto di ricerca.