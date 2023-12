Il nuovo numero di Postalmarket: continua la collaborazione con exibart

La collaborazione tra exibart e postalmarket continua con un nuovo numero che propone un’originale selezione di oggetti di design d’autore e opere d’arte. A prestare il volto per la copertina dell’autunno/inverno 2023 è Benedetta Parodi, scelta per mettere in evidenza il Made in Italy. Tra i contenuti dell’ultimo numero, l’intervista a Cristina Bowerman, la chef stellata che analizza i temi dell’inclusività nella filiera della ristorazione

«La tolleranza, l’accoglienza, l’accettazione delle diversità, il rispetto per gli orientamenti di genere delle persone, l’aiuto inclusivo verso i portatori di handicap. Questi sono pilastri etici sui quali abbiamo costruito le fondamenta culturali di questo numero», ha dichiarato Alessio Badia, l’amministratore delegato di Postalmarket. «Accanto al green e all’innovazione, anche l’inclusività diventa dunque una delle nostre bussole valoriali con le quali raccontiamo la vita reale degli italiani, le emozioni e i modi di incontrarsi», ha continuato Badia.

Green, innovazione e inclusività sono termini chiave anche per l’arte e per il design, che trovano spazio nell’ultimo numero di Postalmarket, che presenta gli ultimi trend diffusi tra i giovani collezionisti e gli amanti della creatività ricercata. Scopriremo così alcuni dei famosi brand che si sono imposti grazie a uno stile originale e le realtà emergenti che si stanno facendo strada nel caleidoscopico mondo della progettualità d’autore. L’excursus tra le proposte di Supermartek, la piattaforma di e-commerce dedicata all’arte e al design powered by exibart, presenta diverse tappe fondamentali, dai coloratissimi cavatappi antropomorfi di Alessandro Mendini per Alessi, alle sedute in resina di Gaetano Pesce per Bottega Veneta, fino alle ultime declinazioni, a metà tra arte e design, messaggio, concetto e funzionalità, come lo specchio deformante NONTISCORDARDITE di Elena Ketra e le vibranti tazzine da caffè di Mona Hatoum per Illy.