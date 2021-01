Il primo libro di Fabrizio Cotognini. Intervista all’artista

Compie dieci anni la ricerca artistica di Fabrizio Cotognini e lui, fedele all’uomo e all’artista che è, festeggia nell’anno in cui “Angoscia e incertezza ci attanagliano” con una pubblicazione che incarna, concretamente, le parole – rimaste celebri – di Zygmunt Bauman “dobbiamo ripartire dall’educazione”.

Un’uscita annunciata, svelandone il titolo e il motivo per cui l’ha scelto: «Una metafora di rara bellezza che sempre mi ricorda la leggerezza e la labilità della mia vita, della vita in genere e del mio lavoro. Un lavoro che da anni ho basato su spostamenti leggeri, sui tenui colori e su antichi racconti. Non ho mai cercato di sorprendere, di colpire al petto, continuerò a cercare la sobrietà e la bellezza di farsi trasportare dalle onde dei racconti e delle storie, magari rinfrescati da un vento leggero».

Ed è proprio lui, Fabrizio, perché nessuno avrebbe potuto farlo meglio, a raccontarci di questo suo prezioso progetto.

Fabrizio, come e quando è nata l’idea?

«Era da un po’ che avvertivo questa necessità, che anche altri artisti, prima di me, hanno sperimentato. Sentivo il dovere di razionalizzare il mio lavoro, di fare un punto sulla storia del mio percorso artistico. Avevo il bisogno di guardarlo attraverso gli occhi di chi lo descrive, di chi lo costruisce e, per una volta, di chi ne dirige la regia. È stato illuminante poter riscoprire le mie prime opere, che non ricordavo quasi più, ma che, nella loro debolezza e nella loro immaturità, sono state necessarie per costruire il mio processo creativo e funzionali nel libro al fine di poter ricostruire una filologia della mia ricerca. Ho sempre voluto realizzare un libro sul mio lavoro, rifiutando più volte piccole pubblicazione correlate a mostre e partecipazioni: volevo preservare le immagini delle mie opere per poter costruire qualcosa di prezioso ed esaustivo. Ho deciso di realizzare questa pubblicazione proprio ora per due motivi: innanzitutto quest’anno festeggio i miei primi dieci anni di ricerca. Era infatti il 2010 quando mi affaccia, in punta di piedi, nel mondo dell’arte. Ricordo sempre la mia prima partecipazione ad Artissima con la Prometeo Gallery Ida Pisani, galleria che tutt’oggi mi accompagna e mi sostiene. In seconda battuta questo anniversario ricorre in un anno in cui l’emergenza sanitaria – a noi tutti tristemente nota – mi ha dato tempo e modo di meditare molto: è stato nel mentre del fermo forzato che l’idea del libro si è fatta sempre più spazio fino a diventare una necessità. Questa combinazione di fattori mi ha dato una ragione chiudere il capitolo di ciò che è stato e dare un’impronta nuova al capitolo che verrà, nel segno di una diversa evoluzione del mio lavoro, dai materiali ai formati, agli spazi e alle luci».

2010 / 2020. Cosa significano per te questi dieci anni?

«Significano dieci anni di vita, con molte fatiche e gioie, molti successi e anche molte delusioni. Tutti i percorsi lavorativi affrontati con passione e ardore, si manifestano come uno stupendo e altrettanto insidioso cammino, dove si possono perdere persone fondamentali, vere e proprie pietre angolari, o provare depressioni caspiche, talvolta così buie da far sembrare l’arte quasi una malattia. Credo che dieci anni siano un traguardo pazzesco, non tanto per quello che ho lasciato nel mondo dell’arte, certamente discusso e discutibile, ma sopratutto per la mia crescita e ancor di più per tutto quello che mi sono preso: grandissime emozioni che mi fanno credere che lavorare e vivere d’arte sia un enorme privilegio. Pensa solo alla possibilità di realizzare opere destinate a confrontarsi con spazi storici, archeologici di una grandezza spiazzante. Ecco, la ricerca e lo studio costanti mi animano, sempre, e mi danno la forza per sperare che questo percorso possa creare delle sinestesie meravigliose».