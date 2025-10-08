Letti in Camera: da Camera Torino, una nuova fiera dell’editoria fotografica

Editori indipendenti, nuove pubblicazioni e incontri ravvicinati, per restituire al libro fotografico il suo valore più autentico: quello di essere un luogo di visione. Dal 10 al 12 ottobre 2025, CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino – che pochi giorni fa ha annunciato anche il nuovo direttore artistico, François Hébel, che succederà a Walter Guadagnini – accoglierà la prima edizione di Letti in CAMERA – La Fiera, un nuovo appuntamento dedicato all’editoria fotografica contemporanea. Curata e coordinata da Giulia Ninotta, l’iniziativa si svolgerà negli spazi del Gymnasium e del cortile di via delle Rosine.

Nata come naturale evoluzione della rassegna Letti in CAMERA, la fiera riunisce oltre dieci editori indipendenti italiani: Cesura publishing, Emergenze Pub, Giostre Edizioni, Humboldt, King Koala, Nero, Numero Cromatico, Paint It Black, Pellicola, Quodlibet, Rorhof + Shibboleth, Witty Books. Un selezionato ma significativo panorama dell’editoria d’autore, tra libri, riviste e fanzine, per riflettere in maniera puntuale sulla vitalità di un settore in continua trasformazione.

Il programma partirà già da giovedì, 9 ottobre, con un’anteprima speciale: la presentazione del progetto di educazione all’immagine Standard ISO 29991. Tesauro di ecologia bambina, ideato da Rorhof e curato da Shibboleth, sostenuto da Strategia Fotografia 2024 del Ministero della Cultura. Un lavoro che mette in relazione arte, linguaggio e pedagogia, anticipando il tono sperimentale e inclusivo della fiera.

Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, il pubblico potrà visitare gratuitamente gli stand, partecipare agli incontri e dialogare con artisti ed editori. Tra gli appuntamenti in calendario, la presentazione di Is Life Under The Sun Not Just a Dream di Rocco Venezia con musica dal vivo di Luigi Scaramuzzo per Witty Books (venerdì 10, ore 18:30); Brenva di Stefano Cerio, in dialogo con Angela Madesani per Quodlibet (sabato 11, ore 11:30); Tanti saluti dalla luna di Claudia Bigongiari per Giostre Edizioni (domenica 12, ore 11:30).